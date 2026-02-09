Pro Loco Calolzio. Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione

Nei prossimi giorni una nuova assemblea per assegnare le cariche

La presidente Simona Bonacina ha ricordato il grande impegno della Pro Loco

CALOLZIOCORTE – Nella giornata di ieri si sono tenute le votazioni per il rinnovo degli organi direttivi della Pro Loco Calolziocorte Aps nel corso dell’assemblea annuale dei soci: “L’assemblea annuale rappresenta un momento fondamentale di confronto e condivisione – ha ricordato la presidente uscente Simona Bonacina durante la relazione -. E’ l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto, valutare i risultati raggiunti e guardare insieme alle prospettive future della nostra Pro Loco”.

Ecco i risultati al termine delle operazioni di voto e scrutino: Bonacina Simona (54), Marchetti Tiziano (45), Bolis Miriam (42), Prati Claudio (40), Vendemia Nicola (38) Rocchi Antonio (37), Albanese Ignazio (34), Valsecchi Loredana (29), Condò Gianluca (28), Rosa Angelo (19), Pedeferri Ebe (13), Fuselli Giovanni (10), Brambilla Giuseppe (5).

Nei prossimi giorni la rosa dei candidati ad entrare a far parte del nuovo consiglio direttivo verrà convocata per eleggere le cariche istituzionali dell’associazione (presidente, vice presidente, tesoriere e segretario).

La presidente ha ricordato le attività principali della Pro Loco: Mercatino dell’Antico Monastero, Commerciante per un giorno, Crea ed esponi e la prima Festa della Pro Loco, un evento nuovo che rappresenta un importante punto di partenza per il futuro dell’associazione. Ma anche i concerti estivi in piazza, i corsi di yoga e di utilizzo dello smartphone; gli incontri con l’arte; la mostra sulla Posta nel nostro territorio; la rassegna teatrale che nel 2025 è arrivata alla 14° edizione; il raduno delle Pro Loco Valle San Martino tenutosi a Carenno; i concerti in collaborazione con l’amministrazione Comunale; smile on the Road e Jumbo Run.

“Un ringraziamento particolare va anche a chi ha contribuito all’organizzazione delle manifestazioni natalizie, che hanno saputo creare un clima caldo e accogliente: la giostra per bambini in piazza, i mercatini di Natale e la preziosa collaborazione con gli Alpini per caldarroste, vin brulé e momenti di convivialità sono stati molto apprezzati da famiglie e cittadini. Accanto agli eventi, un valore fondamentale del nostro operato è la collaborazione. In quest’ottica, desidero sottolineare la collaborazione reciproca con il Gruppo Alpino “Pippo Milesi”, una realtà storica e profondamente radicata nel nostro territorio, con la quale si è instaurato un rapporto di stima e supporto concreto nelle diverse manifestazioni. Un sentito ringraziamento va anche ai volontari del soccorso, la cui presenza e disponibilità durante gli eventi rappresentano una garanzia fondamentale di sicurezza e attenzione per tutti. Importante è anche il rapporto con le parrocchie di Calolziocorte e con l’Unità Pastorale, con le quali esiste un dialogo costante e una collaborazione basata sul rispetto reciproco e sulla condivisione di valori comuni. Questo legame contribuisce a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere iniziative che coinvolgono persone di tutte le età”.

“Concludo ringraziando di cuore tutti voi: i soci storici, i nuovi iscritti, il direttivo uscente per l’impegno e la dedizione con cui si sono dedicati all’Associazione in questi quattro anni, i volontari e tutti coloro che sostengono la Pro Loco con il proprio tempo e la propria passione. Insieme possiamo continuare a far crescere la nostra associazione e il nostro paese. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, il sindaco Marco Ghezzi, l’Assessore Cristina Valsecchi, Edoardo Riva e la responsabile della biblioteca Emanuela Locatelli. Ringrazio Walter Bonaiti per il supporto tecnico nel disbrigo delle varie pratiche necessarie per la realizzazione degli eventi e Cesare Valsecchi per professionalità con la quale ci segue”.