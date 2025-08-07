Progetto Polis. Da Poste Italiane una pergamena di ringraziamento al sindaco di Calolzio

Per l’impegno nella realizzazione della “Casa dei servizi digitali”

In provincia di Lecco 41 uffici rinnovati

CALOLZIOCORTE – È stata consegnata al Sindaco di Calolziocorte, Marco Ghezzi, la pergamena celebrativa del progetto Polis in segno di riconoscimento e gratitudine da parte di Poste Italiane per la collaborazione e l’impegno profuso nella realizzazione della “Casa dei servizi digitali”.

Calolziocorte è, infatti, uno dei 79 Comuni della provincia di Lecco, sotto i 15 mila abitanti coinvolti nell’iniziativa nata per favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni ed è stato uno dei primi ad essere ristrutturato e dotato di uno sportello avanzato per i servizi della Pubblica Amministrazione.

L’ufficio postale di Calolziocorte è stato uno dei primi rinnovati con sportelli ribassati per una maggiore accessibilità e postazioni relazionali. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e, nei prossimi mesi, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporto.

“Oltre ad aver migliorato l’estetica della struttura, da quando è stato attivato questo servizio funziona bene e non ci sono code – ha commentato il sindaco Marco Ghezzi – Siamo rimasti molto soddisfatti di essere stati tra i primi comuni dove è partito il progetto Polis”.

Poste Italiane, nella sua storia, ha operato sul territorio non solo come azienda di servizi ma anche come presidio di fiducia contribuendo a mantenere viva la connessione tra i cittadini e lo Stato, anche nei contesti più remoti del Paese. È grazie alla sua vocazione sociale che, nel tempo, ha preso forma un percorso concreto, condiviso con le amministrazioni locali, per offrire pari dignità di accesso ai servizi a tutti i clienti, ovunque risiedano.

Il progetto Polis, che coinvolge oltre 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, ha l’obiettivo di trasformare questi spazi in veri e propri sportelli unici dove accedere in modo semplice e veloce a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, favorendo l’inclusione digitale e la modernizzazione del Paese.

Con il Progetto Polis – che in provincia di Lecco ha già coinvolto 41 uffici postali e vedrà completati gli altri 38 entro il 2026 – Poste Italiane conferma la sua volontà di rafforzare la presenza capillare sul territorio, promuovendo coesione sociale, inclusione digitale e accessibilità ai servizi essenziali per tutti i cittadini.