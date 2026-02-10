Progetto “Siamo nati noi”, una mostra con i disegni realizzati dagli studenti di Calolzio

Lunedì 16 febbraio l’inaugurazione presso il municipio di Calolzio

I quattro disegni scelti diventeranno il biglietto di benvenuto per i nuovi nati della città

CALOLZIOCORTE – Lunedì 16 febbraio, presso il municipio di Calolziocorte, verrà inaugurata la mostra dei disegni eseguiti dagli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo “Manzoni” e della paritaria “Caterina Cittadini” nell’ambito del progetto “Siamo nati noi”. Agli studenti era stato richiesto di realizzare un disegno che rappresentasse la gioia dell’accoglienza in famiglia del nuovo arrivato/a.

Una Commissione di insegnanti ha valutato gli elaborati pervenuti e fra tutti i disegni sono stati scelti quelli di:

Mathias e Michael Owusu (2^А primaria Foppenico),

Jaedyn Eliezer (2^B Foppenico),

Lucrezia (paritaria Cittadini classe 4^),

Melita e Kaoutar (5^ primaria di Sala)

I membri della Commissione hanno dichiarato: “I disegni pervenuti coinvolgono ed

emozionano perché ci fanno intravedere il mondo interiore dei bambini, davvero

sorprendente e affascinante: forme e colori esprimono sulla carta impressioni e

sensazioni che difficilmente potrebbero essere scritte o raccontate”.

I quattro disegni scelti verranno riprodotti dall’Assessorato ai Servizi Sociali sui

biglietti augurali di benvenuto da inviare, il primo, ai genitori dei bambini, “nuovi

nati” nell’anno 2025 e gli altri serviranno per i prossimi anni. Il primo biglietto augurale giungerà alle famiglie di 91 bambini, nati lo scorso anno.

La mostra sarà aperta il 16 febbraio alle 14.30 e all’inaugurazione saranno presenti gli alunni delle classi che hanno partecipato con i loro insegnanti, alcuni dei componenti la giuria e gli “autori” dei lavori prescelti. Tutti i disegni rimarranno esposti al piano terra del municipio in piazza V. Veneto, 13, nei seguenti orari di apertura (lunedì dalle 14.30 alle 17.30; martedì dalle 8.30 alle 14.30; giovedì dalle 9.30 alle 12.30).

“Sempre nell’ottica di una particolare attenzione per le nascite nella nostra comunità

è stato predisposto un cartellone, collocato all’entrata del comune, dove i genitori in occasione della registrazione anagrafica del proprio bambino avranno la possibilità di

annotare a grandi lettere il nome del nuovo arrivato/a – ha detto l’assessore Tina Balossi -. A nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, sostenuto e contribuito a realizzare con successo questa iniziativa, in particolare rivolgo un grazie riconoscente agli uffici comunali, ai i membri della Commissione, agli insegnanti e soprattutto ai bambini partecipanti. L’esito positivo di questa esperienza mi fa sperare che ci siano ancora occasioni di proficua collaborazione per raggiungere insieme nuovi obiettivi”.