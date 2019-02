Protezione Civile e gruppo cacciatori al lavoro per la pulizia del torrente Serta

Domenica 24 febbraio prima giornata di lavori: “Un grazie ai volontari, intervento fondamentale in un’ottica di prevenzione”

CALOLZIOCORTE – Il gruppo di Protezione Civile di Calolziocorte e i volontari del Gruppo cacciatori Anuu di Caloziocorte puliranno il torrente Serta a Foppenico.

Si comincia domenica 24 febbraio dalla zona del ponte pedonale nei pressi dell’oratorio di Foppenico a scendere.

Quindi, in appuntamenti successivi, verrà ripulito anche il tratto a salire verso il ponte all’incrocio con via alla Cascata.

“Siamo contenti di essere riusciti a istituire questo tavolo di lavoro che vedrà all’opera la Protezione Civile coordinata da Sonia Mazzoleni e l’associazione cacciatori guidata da Gian Lorenzo Carenini. Non possiamo che ringraziare questi volontari per il loro impegno”.

Queste le parole dell’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi che ha coordinato l’iniziativa insieme all’assessore all’ambiente Aldo Valsecchi.

“Si tratta di intervento molto importante sul reticolo idrico maggiore, soprattutto in un’ottica di prevenzione in caso di piogge abbondanti – ha detto Cristina Valsecchi -. L’intervento verrà realizzato prestando la massima attenzione al rispetto dell’ambiente”.

A tal proposito l’assessore coglie l’occasione per fare un appello: “Come amministrazione, per il bene del territorio, invitiamo calorosamente il ‘Comitato per la difesa e tutela del territorio Calolziese’ a prendere contatti con il comune per una proficua collaborazione”.