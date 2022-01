Raccolta tappi: la Fondazione Malattie del Sangue ringrazia Calolzio

La lettera di resoconto del dottor Roberto Cairoli al comune

“Raccolto 143.000 kg di tappi di plastica e 14.300 kg di tappi di sughero per un valore totale di 28.400 euro”

CALOLZIOCORTE – Nelle scorse settimane avevamo parlato del successo della raccolta di tappi portata avanti a Calolziocorte a scopo benefico. L’assessore ai servizi sociali Tina Balossi ha voluto condividere in queste ore la lettera pervenuta dalla Fondazione Malattie del Sangue a firma del presidente Dott. Roberto Cairoli.

“Colgo l’occasione per ringraziare quanti si stanno impegnando per questo lodevole progetto – ha detto l’assessore Balossi -. Ringrazio inoltre i cittadini dei comuni di Carenno, Erve e Vercurago che si sono uniti alla nostra raccolta, certa che nel corrente anno raccoglieremo insieme una quantità di tappi ancora maggiore”.

La lettera

“Desidero esprimere il più sincero ringraziamento da parte mia e di tutti i miei Collaboratori per il Vostro contributo alla raccolta dei tappi di plastica e di sughero. Prima come Associazione ora come Fondazione Malattie del Sangue Onlus, dal 1998 siamo al fianco della Divisione di Ematologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca, studi clinici, borse di studio rivolte a medici biologi ed infermieri, all’acquisto di beni strumentali e materiale di consumo per i laboratori di ricerca genetica. In particolare, la “Raccolta Tappi” è una campagna di foundrasing attiva da oltre un decennio. Le somme ricavate dal riciclo del materiale da Voi raccolto, contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca su alcune patologie ematologiche.

Nell’anno 2021 abbiamo raccolto 143.000 kg di tappi di plastica e 14.300 kg di tappi di sughero per un valore totale di 28.400 Euro al netto delle spese. La sensibilità che avete dimostrato con il Vostro impegno nella raccolta dei tappi è simbolo di attenzione verso la ricerca scientifica e di aiuto per dare a ciascun paziente le migliori opportunità terapeutiche ed una migliore qualità di vita.

Grazie di cuore”

Il Presidente Fondazione Malattie del Sangue

Dr. Roberto Cairoli