Rami e arbusti sulla strada per Carenno, il sindaco Pigazzini vittima della burocrazia

Rimpallo di competenze tra comune di Calolzio e Provincia

“La situazione non si sblocca: attraverso la stampa mi rivolgo ai cittadini”

CARENNO – Rami ed arbuti invadono la carreggiata della Sp 180 che da Calolziocorte sale a Carenno.

“Il problema si rileva principalmente nel tratto che dalla frazione calolziose di Rossino arriva fino al centro abitato di Carenno che presenta in diversi punti una situazione complicata per i rami e gli arbusti che da diverse proprietà private invadono la strada e obbligano i mezzi, soprattutto quelli più alti, a invadere la corsia opposta con i correlati problemi per la sicurezza della circolazione” spiega il sindaco di Carenno Luca Pigazzini.

Una situazione che si trascina da parecchio tempo, come conferma il primo cittadino: “Da diverso tempo siamo in contatto con il comune di Calolziocorte e la Provincia di Lecco per chiedere un intervento nei confronti dei privati interessati. La situazione non si sblocca perché fra i due enti c’è un rimpallo di competenza su chi debba fare questa azione di sollecito o sanzionatoria nei confronti dei privati”.

Il sindaco Pigazzini, perciò, ha deciso di rivolgersi alla stampa nella speranza che la situazione si sblocchi: “Al di là del rammarico per questa assurda paralisi causata dalla burocrazia mi rivolgo attraverso gli organi di stampa direttamente ai proprietari interessati per chiedere di verificare lo stato delle loro proprietà e intervenire dove necessario a tutela loro e di chi utilizza la strada che sale verso Carenno. Spero di aver maggior fortuna con i privati rispetto a quella avuta con le istituzioni…”