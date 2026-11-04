Regione Lombardia al lavoro per Jessica, affetta da tumore al pancreas: si cerca una strada per accedere al farmaco

Regione Lombardia sta lavorando per individuare un percorso che le consenta di accedere al farmaco di cui necessita

OLGINATE – Si apre una possibilità per Jessica, la giovane mamma di Olginate che sta lottando contro un tumore al pancreas. Regione Lombardia sta lavorando per individuare un percorso che le consenta di accedere al farmaco di cui necessita, il daraxonrasib, una terapia sviluppata per il trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico.

La donna è già in cura presso l’Asst di Lecco. Le strutture regionali stanno verificando le opzioni disponibili e le procedure necessarie per valutare la possibilità di consentirle l’accesso al trattamento, nel rispetto delle valutazioni cliniche e delle disposizioni vigenti. L’obiettivo è trovare una risposta concreta e tempestiva per Jessica e la sua famiglia, individuando al contempo un percorso che possa essere preso in considerazione anche per altri pazienti che si trovino in condizioni analoghe.

A confermare l’impegno di Regione Lombardia è l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, che ha sottolineato la volontà di esplorare tutte le possibilità disponibili per aiutare la paziente.

“Riteniamo doveroso impegnarci affinché i pazienti possano accedere alle migliori cure che la medicina, grazie anche alle tecnologie più moderne, oggi mette a disposizione. Vogliamo fare tutto il possibile per aiutare questa paziente, ma anche per dare una risposta a chi possa trovarsi nella stessa situazione, di fronte a una malattia terribile come il tumore al pancreas”, ha dichiarato Bertolaso.

L’assessore ha spiegato che, per il caso di Jessica, è già stata acquisita la valutazione dell’oncologo di riferimento. Per eventuali altri pazienti sarà invece necessario verificare, sempre attraverso il parere dello specialista, la compatibilità delle condizioni cliniche con le indicazioni previste per l’utilizzo del farmaco, in conformità con quanto autorizzato dalla Food and Drug Administration (FDA). Questo consentirebbe di valutare la possibilità di presentare un’istanza di autorizzazione straordinaria attraverso la struttura sanitaria che ha in carico il paziente.

La vicenda era stata portata all’attenzione del Consiglio regionale da Giacomo Zamperini, consigliere lecchese di Fratelli d’Italia, attraverso un’interrogazione dedicata proprio al daraxonrasib. Nell’atto, il consigliere aveva chiesto a Regione Lombardia di attivarsi, in raccordo con AIFA, i centri oncologici e l’azienda produttrice, per verificare tutte le possibilità di accesso anticipato alla terapia, comprese le sperimentazioni cliniche e i programmi di uso compassionevole.

“Accolgo con soddisfazione questa notizia e ringrazio l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso per l’attenzione dimostrata verso una vicenda così delicata e per la volontà di trovare una soluzione che possa aiutare anche altre persone nelle stesse condizioni”, commenta Zamperini.

“La priorità è dare una risposta alla paziente e alla sua famiglia nel minor tempo possibile, rispettando tutte le valutazioni cliniche e le procedure previste per garantire la sicurezza delle cure”, aggiunge il consigliere regionale.

Zamperini sottolinea inoltre l’importanza che il lavoro avviato non si limiti al singolo caso, ma possa contribuire a individuare una strada percorribile anche da altre persone che si trovino ad affrontare la stessa malattia. “Trovo particolarmente importante che Regione Lombardia stia valutando un percorso utilizzabile anche per altri pazienti, sempre sulla base del parere degli specialisti e delle autorizzazioni necessarie. Di fronte a malattie così gravi, fare tutto il possibile per ridurre i tempi di accesso alle terapie può fare una grande differenza. L’auspicio è che le verifiche in corso possano portare presto a una risposta positiva”, conclude.