Regione Lombardia finanzia la ristrutturazione della palestra di Monte Marenzo

Contributo a fondo perduto di 230.300 euro

Zamperini (FDI): “Anche un singolo intervento può avere un impatto significativo su una comunità”

LECCO – Grazie agli investimenti di Regione Lombardia per la promozione dello sport, nell’ambito della prima fase del Bando “Impianti Sportivi 2025”, Linea 1 Piccoli Interventi (contributi da 70 mila a 300 mila euro), al Comune di Monte Marenzo è stato assegnato un finanziamento a fondo perduto di 230.300 euro. Complessivamente, questa fase del bando mette a disposizione oltre 9 milioni di euro destinati a 43 Comuni lombardi, con particolare attenzione ai centri con meno di 15 mila abitanti.

Il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) commenta: “Anche un singolo intervento può avere un impatto significativo su una comunità. La palestra di via Colombara rappresenta un presidio sportivo fondamentale per residenti, famiglie e associazioni. La sua riqualificazione garantirà maggiore sicurezza, efficienza energetica e nuove possibilità di utilizzo per tutti. Ringrazio il Sindaco Paola Colombo per l’impegno costante e la collaborazione istituzionale che hanno reso possibile cogliere al meglio questa opportunità”.

Gli interventi finanziati riguardano la ristrutturazione della palestra di via Colombara e comprendono: il rifacimento del manto di copertura con relativo isolamento, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la sostituzione dei serramenti, al fine di migliorare l’efficienza energetica e il comfort degli ambienti.

Zamperini esprime inoltre un ringraziamento al sottosegretario Federica Picchi per aver promosso un bando attento alle esigenze dei piccoli Comuni e per aver valorizzato lo sport come elemento fondamentale di benessere, coesione e inclusione sociale.