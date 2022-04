Rinnovato il comitato di gestione dell’Avac, Erminio Carenini presidente

Dopo il Covid, previsto un rilancio delle attività del centro anziani

Fra le ipotesi quella dell’apertura del centro tutti i pomeriggi della settimana ad esclusione del sabato

CALOLZIOCORTE – Il 30 marzo sorso è stato eletto il nuovo comitato di gestione dell’Avac di Calolziocorte per il periodo 2022-2025. Compongono il comitato: Erminio Carenini, presidente; Luigi Conti, vicepresidente; Tiziana Buzzi, segretaria e Anna Perego, tesoriere. Altri consiglieri eletti: Teresa Conti, Antonio Losa e Clara Valsecchi responsabile della tombola.

Il nuovo comitato, dopo il difficile periodo legato all’emergenza covid-19 che ha costretto il centro anziani a ridurre se non addirittura a sospendere le sue attività, si propone ora di far ripartire e di rilanciare in grande l’Avac. Fra le ipotesi quella dell’apertura del Centro, che ha sede presso le case A. Ruegg in corso Dante, tutti i pomeriggi della settimana ad esclusione del sabato, per attività di gioco libere o organizzate quali tombolate o tornei di burraco e di bocce sul campo di cui dispone il Centro. Non mancheranno momenti culturali, quali letture o incontri con autori e artisti.

Un altro settore che sarà incrementato è quello dei soggiorni di vacanza marini, visite a città d’arte e gite ed escursioni. Saranno quindi intensificati, per la miglior riuscita di quanto previsto, i rapporti e le collaborazioni con le altre associazioni di Calolziocorte con finalità simili. “Il mio personale ringraziamento a tutti i collaboratori per la loro disponibilità e all’amministrazione comunale per l’attenzione che dedica al centro”.