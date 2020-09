Rsa Casa Madonna della Fiducia: operativo un nuovo reparto e un’educatrice in arrivo

Due belle notizie dalla Rsa della parrocchia di Calolziocorte

Continua il percorso per garantire il massimo benessere psicofisico dei pazienti della struttura

CALOLZIOCORTE – Erano i primi giorni di maggio quando la Rsa “Casa Madonna della Fiducia” di Calolziocorte aveva deciso di organizzarsi per riaprire, con tutte le cautele del caso, le visite ai parenti dopo i difficili mesi di lockdown.

Il momento più critico dell’emergenza era passato da poco ma il direttore sanitario della struttura, il dottor Davide Fumagalli, e il direttore Ivano Venturini, supportati da tutto lo staff, avevano riscontrato la necessità di riaprire per salvaguardare, oltre alla salute, anche il benessere psicofisico di pazienti messi a dura prova dall’isolamento.

E proprio il benessere psicofisico è un aspetto che nella Rsa calolziese non hanno mai perso di vista, nemmeno nel periodo dell’isolamento ‘estremo’. La struttura, nel momento dell’emergenza, è stata capace di rafforzare un percorso già ben tracciato e che oggi si concretizza con due ulteriori importanti passi in avanti per rendere la struttura ancora più accogliente.

Alla “Casa Madonna della Fiducia” è infatti operativo il nuovo reparto Glicine. Situato all’ultimo piano della struttura socio sanitaria, è composto da 11 posti letto in camera singola. Un ampliamento ricettivo che è stato autorizzato e accreditato al Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia a seguito di Delibera Ats della Brianza n° 410 del 13 luglio 2020.

Le belle notizie, però, non sono finite qui. Sempre nell’ottica di mettere al centro il paziente andando incontro a quelle che possono essere le esigenze a 360 gradi, la struttura ha anche deciso di investire sul personale: dal prossimo 21 settembre è stata assunta un’ulteriore educatrice professionale in aggiunta alle due già in servizio. Un supporto che consentirà di implementare le attività di animazione, oltre a fornire un supporto alle videochiamate e agli incontri protetti tra i pazienti e i famigliari.

Per tutte le informazioni e documentazione per ricoveri è possibile chiamare dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 16 il numero 0341 635611 oppure scrivere alla email: uffici@casamadonnadellafiducia.it.