Sacco rosso: sempre meno multe e migliora la raccolta differenziata

Più 40/50 quintali di plastica raccolta ogni settimana, più 30 quintali di carta

I controlli hanno dato i risultati sperati: “Molti di quelli che non usavano il sacco rosso non avevano mai fatto la differenziata”

CALOLZIOCORTE – Evidentemente il tempestivo giro di vite del comune verso chi non faceva la raccolta differenziata è andato nella giusta direzione visto che, dopo le prime settimane di controlli, è aumentata la raccolta differenziata (+40/50 quintali a settimana per la plastica e +30 quintali a settimana per la carta) e contestualmente sono calate le sanzioni.

“Stamattina erano previsti controlli nella zona B che non sono stati attuati perché gli addetti di Silea hanno riferito che la raccolta è stata buona – ha spiegato il vice sindaco Aldo Valsecchi -. Ci scusiamo con i cittadini perché, per effettuare i controlli abbiamo dovuto lasciare i sacchi non conformi in strada creando qualche disagio, ma l’azione è stata portata avanti proprio per tutelare i cittadini che si comportano correttamente”.

E gli effetti si sono visti nel breve tempo: “I sacchi non conformi sono molti meno – ha confermato il sindaco -. Essendo vicini all’obiettivo del 95% delle utenze che utilizzano il sacco rosso, caleranno anche i controlli. Uno dei problemi che abbiamo riscontrato è che c’erano molto persone che la raccolta differenziata non la facevano proprio e non erano venuti nemmeno a ritirare i sacchi rossi”.

L’amministrazione sta lavorando per far fronte anche al problema dei rifiuti abbandonati: “Anche in questo caso, con l’introduzione del sacco rosso non c’è stato nessun aumento, al contrario grazie ai controlli c’è una diminuzione. C’è ancora chi utilizza impropriamente i cestini ma piano piano stiamo cercando di educare tutti – ha continuato il sindaco -. Sempre grazie all’aiuto delle fototrappole abbiamo individuato responsabili di comportamenti scorretti, in un paio di casi abbiamo individuato persone che arrivavano da altri comuni a scaricare la spazzatura a Calolzio”.

Il vicesindaco Valsecchi ha sottolineato anche alcuni interventi di pulizia portati avanti da cittadini volontari nei giorni scorsi in via alla Stanga e via Cantelli: “Abbiamo raccolto tantissimi rifiuti, non si tratta di spazzatura recente, ma roba che si è accumulata negli anni. Basti pensare che sono stati riempiti almeno 4 furgoncini di Silea, mentre abbiamo rinvenuto anche Eternit e stiamo attendendo l’arrivo di una ditta specializzata per la rimozione. Un ringraziamento a coloro che hanno portato avanti queste iniziative”.