Basilica gremita per la Santa Messa solenne celebrata dall’Arcivescovo padre Franco Moscone

La tradizione rivive a Somasca con le celebrazioni per la Festa di San Girolamo

VERCURAGO – Tanti i devoti a San Girolamo che questa mattina, 8 febbraio, hanno partecipato alla celebrazione solenne in basilica a Somasca.

A presiedere una Santa Messa molto partecipata padre Franco Moscone, somasco, Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.

Tante le autorità presenti: il Prefetto Liliana Baccari, il Comandante dei Carabinieri di Lecco Alessio Zanella, il Comandante della Guardia di Finanza di Lecco Massimo Dell’Anna, i sindaci di Vercurago Carlo Greppi, di Lecco Virginio Brivio e il vice sindaco di Calolzio Aldo Valsecchi.

“Seguire la via del crocifisso, amarci gli uni gli altri e servire il popolo: tornare a Somasca per la prima volta come Arcivescovo il giorno di San Girolamo è per me ricordarmi essenzialmente questo mandato che non devo e non posso tradire” ha detto l’ex Preposito generale dei padri Somaschi durante l’omelia.

“Un pensiero lo voglio rivolgere ai miei confratelli e consorelle, l’identità delle nostre congregazioni che si rifanno a San Girolamo è quella di vivere due innamoramenti: essere innamorati della fraternità ed essere innamorati fuori dalla missione che ci è stata affidata attraverso il nostro fondatore Girolamo Emiliani”.

“La festa riporta a Somasca tantissime persone, devoti e amici di San Girolamo. Chiediamo a San Girolamo, salendo su questo monte e al suo santuario, che ci renda persone che pregano, che supplicano e che sanno che lui è il principio, il mezzo e la fine di ogni compimento”.

Accanto parte religiosa si affianca la festa con mostre ed esposizioni, i tradizionali banchetti, la pesca di beneficenza.

Oggi alle 17, il Vicario monsignor Angelo Riva, presiederà la Santa Messa in cui avverrà la reposizione dell’urna del Santo.

