San Martino, monsignor Luigi Negri celebra la messa solenne

Calolziocorte festeggia il suo patrono

“Una vita vissuta per se stessi è una vita inutile”

CALOLZIOCORTE – La città festeggia il Patrono San Martino. Dopo le celebrazioni di ieri, domenica, culminate con la processione con la statua del Santo, oggi – 11 settembre – Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri arcivescovo emerito di Ferrara Comacchio ha celebrato la la Santa Messa Solenne con i sacerdoti dell’Unità Pastorale.

“Una vita vissuta per se stessi non è sprecata, è inutile – ha detto l’arcivescovo -. Non si tratta di dire se è sbagliata o no, il Signore viene per rinnovare la vita. E quello che era impossibile per l’uomo lui lo fa. Celebrando questo giorno di gioia, noi celebriamo la gioia che ci dà Cristo”.

Alla Messa hanno partecipato il vicesindaco di Calolzio Aldo Valsecchi, accompagnato da alcuni assessori e consiglieri, il sindaco di Vercurago Paolo Lozza, il sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic e il vice sindaco di Olginate, rappresentante della comunità montana, Marina Calegari.

Dopo la celebrazione si è tenuto il pranzo in oratorio. Mentre domani, martedì 12 novembre, incontro con monsignor Luigi Negri sul tema “San Martino verità e carità; la genialità della Carità Cristiana”. L’appuntamento è al salone Papa Giovanni alle ore 21.