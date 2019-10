Scuola dell’infanzia del Pascolo. Carlo Magno e Angelica raccontano l’Orlando Furioso ai bimbi

Suggestivo inizio per il progetto della scuola dell’infanzia del Pascolo

I bimbi incontrano Carlo Magno e Angelica nella chiesa di San Michele

CALOLZIOCORTE – La splendida chiesa di San Michele, a Galbiate, ha fatto da cornice all’inizio di un progetto che proseguirà lungo tutto l’anno scolastico e che vedrà protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia del Pascolo di Calolziocorte.

Al centro del progetto il poema cavalleresco Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. E così oggi pomeriggio, giovedì, i bimbi sono stati accolti nella suggestiva chiesa senza tetto da Carlo Magno (Adriano Anghileri) e dalla bella Angelica (l’ex insegnante della scuola Adriana Stoppa).

I due personaggi hanno letteralmente accompagnato i bambini tra le pagine del poema consegnando ad ognuno un sasso “magico” che ora hanno il compito di dipingere.

“Ogni volta cerchiamo di far conoscere ai bambini i poemi classici stimolando la loro fantasia – ha detto Fabiola Austoni, responsabile di plesso -. Svilupperemo il racconto affrontando tematiche come l’amicizia, l’amore, la brama di impossessarsi degli oggetti degli altri proprio attraverso la trama dell’Orlando Furioso”.

E così è nata l’idea di un incipit forte in un luogo suggestivo: “Abbiamo pensato di ritrovarci nel pomeriggio, fuori dall’orario scolastico, per cercare di coinvolgere anche i genitori, fargli vivere questa esperienza e fargli conoscere ciò che fa la scuola. Abbiamo chiesto la disponibilità di utilizzare la chiesa al presidente del Parco Monte Barro Federico Bonifacio e siamo venuti qui per realizzare questa vestizione simbolica”.

Cavalli, paladini, dame e cavalieri… i bambini sono stati proiettati dentro la storia grazie a Carlo Magno e Angelica: “Carlo Magno e Angelica sono due volontari: Adriano Anghileri è una persona molto carismatica che lavora come volontario anche nell’ambito della biblioteca, mentre Adriana Stoppa è un’ex insegnante della scuola primaria di Foppenico. In più abbiamo potuto contare sull’aiuto di Clelia Valsecchi, un’altra collega che è andata in pensione ma opera nella nostra scuola come volontaria”.

A novembre i bambini, grazie al finanziamento del piano del diritto allo studio, potranno incontrare Luigi Maniglia, attore e formatore con dinamica teatrale/interattiva, con cui inizieranno una serie di interventi lungo tutto il corso dell’anno.

“La nostra soddisfazione è quella di essere riusciti a portare qui, oggi pomeriggio, 55 bambini con culture differenti assieme ai loro genitori. Adesso svilupperemo il nostro progetto anche a scuola e stiamo pensando ad altre uscite”.

