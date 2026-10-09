Scuola di Erve: negli ultimi 5 anni, grazie al progetto montessoriano, iscrizioni in aumento

Approvato in consiglio comunale il Piano di Diritto allo Studio 2026/2027

“La nostra amministrazione ha dimostrato nel corso degli anni grande attenzione alla scuola e i risultati sono stati davvero notevoli”

ERVE – E’ stato recentemente approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Erve il Piano di Diritto allo Studio 2026/2027 illustrato in aula dall’assessore Laura Pigazzini.

Grazie al progetto montessoriano istituito 5 anni fa, le iscrizioni sono aumentate, 31 sono gli iscritti nelle 2 pluriclassi della scuola primaria e 18 quelli della scuola dell’infanzia. Un importante intervento già effettuato, la sostituzione delle tende parasole per una spesa complessiva di 15.0000 euro.

L’associazione I Cocci Solidali ha stanziato 2.000 euro per la consulenza e la supervisione agli insegnanti e per l’acquisto di materiale Montessoriano. La carenza di personale ATA è stata sopperita anche quest’anno da una borsa lavoro per garantire il servizio di sorveglianza e il servizio di pre-scuola per un costo di 3.000 euro. Il servizio di assistenza scolastica a due alunni con disabilità prevede una spesa di 10.800 euro.

Anche quest’anno è stato confermato il progetto “acquaticità” rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, e per gli stessi prenderà il via una nuova proposta didattica dal titolo “La vita nel castello”. Il progetto “Diamogli il mondo” sarà rivolto agli alunni della scuola primaria e per alcune attività a quelli dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ai genitori, alla comunità locale, agli studenti e insegnanti di altri plessi del territorio interessati al progetto montessoriano.

Sono state confermate le borse di studio al merito rivolte ai ragazzi che hanno concluso la terza media, la scuola secondaria di secondo grado e hanno conseguito la laurea.

“La nostra amministrazione ha dimostrato nel corso degli anni grande attenzione alla scuola e i risultati sono stati davvero notevoli – ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi -. Una piccola scuola come la nostra non è una scuola con meno opportunità, ma una comunità educativa e quest’anno, con grande soddisfazione da parte di tutti, il plesso scolastico è stato intitolato a Piero Angela“.