Scuola primaria del Pascolo e CDD Rugiada a lezione dagli Alpini di Calolzio

Una visita speciale, stamattina, nella sede delle penne nere in località La Cà

I giovani hanno potuto ascoltare dalla viva voce degli Alpini l’interessante storia del Tricolore

CALOLZIOCORTE – La sede del gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolzio ha aperto le sue porte a degli ospiti speciali. Nella mattinata di oggi, 10 aprile, la struttura di via Poggi, in località La Ca’, si è animata con l’allegro vociare dei ragazzi di quinta elementare della Scuola Mondo Giusto del Pascolo e dei ragazzi del Centro Diurno Disabili Rugiada del Pascolo.

Oltre a essere una bellissima occasione di incontro, i giovani hanno potuto ascoltare dalla viva voce degli Alpini l’interessante storia della Bandiera Tricolore, tanto cara all’Italia e agli italiani. I piccoli studenti hanno potuto anche conoscere da vicino la lunga storia degli Alpini con tutti i valori che porta con sé. Quello di oggi è solo uno dei numerosi incontro con gli studenti promossi dagli Alpini calolziesi.

Intanto, domenica, la sede sarà di nuovo aperta a tutti per un appuntamento conviviale con la taragnata.

(Si ringrazia Giorgio Toneatto per le fotografie)