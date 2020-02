Settimana dei Valori, studenti in concerto all’ospedale Manzoni

Momento di condivisione per gli alunni dell’Ics di Calolziocorte

Pomeriggio di musica nel reparto di cardiologia riabilitativa

LECCO – In occasione della Settimana dei Valori gli allievi delle classi di violino (professoresse Elena Colella e Giulia Panzeri) e pianoforte (professoressa Benedetta Senese) dell’istituto comprensivo di Calolziocorte indirizzo musicale hanno dato vita oggi pomeriggio, lunedì, a un piccolo concerto presso il reparto di cardiologia riabilitativa dell’ospedale di Lecco.

E’ uno dei tanti appuntamenti che vedranno impegnati durante questa settimana i ragazzi delle scuole medie dell’istituto comprensivo che da un lato potranno entrare in contatto con le associazioni di volontariato del territorio e dall’altro, come in questo caso, spendersi in prima persona per dare vita ad alcuni momenti di condivisione.

La musica migliora la qualità della vita di chi l’ascolta e creare momenti di intrattenimento musicale nel corso di un ricovero ospedaliero è un importante contributo alla salute del corpo e della mente, specie nei momenti di malattia. Con queste finalità i ragazzi hanno eseguito una quindicina di brani, ad ascoltarli erano presenti anche il primario dottor Pierfranco Ravizza e la coordinatrice dottoressa Chiara Frigerio.