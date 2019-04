Un calendario ricco di eventi, il Maggio Calolziese si rinnova

“Vogliamo aprirci anche all’esterno della città grazie a una serie di eventi di qualità”

CALOLZIOCORTE – Un Maggio Calolziese ricco che prenderà il via il prossimo fine settimana e proseguirà per tutta l’estate.

Presentato questa mattina, venerdì, un calendario completamente rinnovato: “Un grosso ringraziamento alle associazioni che hanno partecipato al percorso che ci ha portati alla definizione di un calendario così ricco – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Un lavoro d’insieme in cui si è cercato di non sovrapporre i vari appuntamenti e di coinvolgere anche le frazioni”.

L’adesione delle associazioni è stata massiccia con proposte che vanno dall’ambito culturale a quello sportivo, fino a quello gastronomico senza dimenticare la solidarietà.

Per l’occasione, grazie agli studenti del corso di “Addetto alle Vendite” dell’istituto Rota coordinati dalla professoressa Barbara Bonacina, è stato studiato il nuovo logo del Maggio Calolziese utilizzato per la realizzazione delle medaglie che verranno distribuite durante i numerosi eventi.

“Un grazie all’assessore Valsecchi, alle associazioni e a tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione del programma il tutto a costo praticamente zero per il comune” ha detto il sindaco Marco Ghezzi. Alla presentazione hanno partecipato anche gli assessori Tina Balossi, Dario Gandolfi e il vicesindaco Aldo Valsecchi.

Il Maggio Calolziese ha ricevuto il fondamentale sostegno di Cartiera Dell’Adda, Ausm e Acel Energie: “Senza gli sponsor non avremmo potuto realizzare tutto questo. Numerose le sorprese e novità – ha aggiunto Cristina Valsecchi -. Tra l’altro il logo della manifestazione verrà proiettato sulla facciata del comune con un gioco di luci”.

Un ringraziamento alla dottoressa Emanuela Locatelli (biblioteca di Calolzio) per l’impegno: “Vorrei ricordare anche la dottoressa Lisa Amicarella perché è anche grazie a lei se tutto questo percorso ha preso avvio e vorrei dedicare proprio a lei questa edizione del Maggio Calolziese”.

Tra le novità una giornata dedicata all’Agility Dog preludio per una festa dedicata agli amici animali che l’amministrazione ha intenzione di organizzare in futuro; un ciclo di conferenze dedicate al 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci; un campo di pallavolo allestito in piazza Vittorio Veneto; l’arrivo di Mario Giordano che presenterà il suo ultimo libro. E poi le Giornate del Verde pulito: “Nelle varie scuole sono in programma alcuni appuntamenti per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto dell’ambiente” ha detto il vicesindaco Aldo Valsecchi.

“Vogliamo far rivivere il nostro territorio, abbiamo tante ricchezze da mostrare a tutti i cittadini – ha concluso Cristina Valsecchi -. Vogliamo aprirci e fare in modo che questi eventi non si rivolgano solo ai calolziesi”.

“Stiamo costruendo un Maggio Calolziese che vogliamo perfezionare negli anni con eventi di qualità” ha chiuso il sindaco.

In questi giorni sono in distribuzione circa 5000 libretti con il programma di tutti gli eventi, ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito del comune e sui social.

IL PROGRAMMA COMPLETO