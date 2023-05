Sold-out per i Legnanesi, nuovo successo per l’evento benefico di Confcommercio

Soddisfatta Cristina Valsecchi che organizza l’iniziativa in favore dell’hospice “Il Nespolo”

CALOLZIOCORTE – “Abbiamo fatto bene al cuore donando e abbiamo fatto bene alla mente regalando un sorriso agli spettatori”. Cristina Valsecchi, presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, riassume con queste parole la splendida serata con “I Legnanesi” che si è svolta martedì al teatro Cenacolo Francescano di Lecco.

“E’ ormai il sesto anno che proponiamo questo appuntamento benefico il cui ricavato, come al solito, andrà a sostenere l’Associazione Fabio Sassi che gestisce l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno – ha continuato Valsecchi -. Continua così questa collaborazione in favore di una struttura davvero importantissima e preziosa per tutto il nostro territorio”.

Il connubio risate e solidarietà si è rivelato ancora una volta vincente: “Anche stavolta abbiamo fatto segnare il tutto esaurito e questo non può che riempirci di gioia. Allo spettacolo erano presenti anche il presidente dell’Associazione Fabio Sassi Daniele Lorenzet e il volontario Luca Ronchetti che in tutti questi anni mi ha aiutato nell’organizzazione. Come al solito, tra qualche giorno, ci ritaglieremo un momento più formale per la consegna del contributo all’hospice”.

Una iniziativa di successo che sarà ripetuta in futuro: “La volontà è quella di continuare nell’impegno organizzativo perciò l’appuntamento è per l’anno prossimo. Un ringraziamento va ai Legnanesi che ogni anno ci danno una mano facendoci divertire, ai responsabili del teatro Cenacolo per la disponibilità e a tutti coloro che hanno partecipato allo spettacolo teatrale. Quando ci sono questi risultati devo ammettere che la soddisfazione è davvero tanta”.

Sempre sul fronte della solidarietà, ricordiamo che Cristina Valsecchi è impegnata a titolo personale con una raccolta fondi per l’acquisto di materiale per far fronte all’emergenza alluvione in Emilia Romagna e la risposta della gente, in questi primi giorni, è stata davvero importante.