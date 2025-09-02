Solidarietà, amicizia e allegria con la 24^ Jumbo Run del Lago di Lecco

Domenica 7 settembre a Calolzio

Al via un lungo corteo di sidecar

CALOLZIOCORTE – Un lungo corteo di sidecar, con mezzi provenienti da tutta Italia e da oltralpe, sono attesi domenica 7 settembre a Calolzio. In programma la 24^ edizione della Jumbo Run del Lago di Lecco, iniziativa benefica che regalerà a ragazzi disabili una giornata emozionante sulle strade lecchesi.

Ritrovo alle 8 all’oratorio di Calolziocorte (piazza Arcipresbiterale, 3), partenza alle 10 per un tour ad anello di 60 chilometri sulle strade della Brianza con la scorta della Polizia Stradale. Alle 11 è prevista una sosta in oratorio per un rinfresco poi i sidercar ripartiranno con nuovi passeggeri a bordo. Alle 13 pranzo offerto a tutti i partecipanti.

A seguire un momento di festa con le Associazioni del lecchese che si occupano del tempo libero dei ragazzi disabili. L’iniziativa è supportata dalla Pro Loco e dell’oratorio. Una giornata di festa con la quale il motocilista stabilisce una simpatica relazione con il proprio passeggero per una giornata di solidarietà, amicizia e allegria.