Somasca. Festa di San Girolamo, programma delle celebrazioni e iniziative culturali

L’8 febbraio rivive la forte devozione per il Santo

Venerdì 7 trasporto dell’urna e messa con l’ex parroco di Vercurago don Roberto Trussardi

VERCURAGO – Sabato 8 febbraio ricorre la solennità di San Girolamo Emiliani e Somasca, dove vive ancora forte la devozione per il Santo, si prepara alle celebrazioni che avranno il loro cuore nella basilica della frazione di Vercurago.

Un ricco calendario accompagnerà i numerosi fedeli. Venerdì 7 febbraio, come tradizione vuole, alle 15.30 ci sarà il canto dei primi vespri e il trasporto dell’urna del santo. Presiede la celebrazione padre José Antonio Nieto Sepulveda, preposito generale dei padri somaschi. Seguirà alle 17 la santa messa presieduta da don Roberto Trussardi, direttore della Caritas di Bergamo per tanti anni parroco di Vercurago e Pascolo.

Sabato 8 febbraio ricorre la solennità liturgica: le celebrazioni inizieranno alle 7 con la santa messa presieduta da padre José Antonio Nieto Sepulveda. Don Andrea Pirletti, parroco di Vercurago e del Pascolo, presiederà la messa delle ore 8. ll prevosto di Lecco monsignor Davide Milani presiederà la messa delle 9. La solenne concelebrazione delle 10.30 sarà presieduta monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare della diocesi di Genova. Alle ore 11 santa messa alla Valletta.

Al pomeriggio, alle 15.30, in basilica il vicario monsignor Angelo Riva presiederà il canto dei secondi vespri, mentre alle 17 don Matteo Gignoli, parroco di Olginate, presiederà la santa messa. Al termine la reposizione dell urna del Santo.

Domenica 9 febbraio, alle 10, Santa Messa Solenne presieduta da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi di Bergamo. Alle 15 canto dei vespri presieduti da padre Fortunato Romeo, preposito della provincia italiana. Alle 17 Santa Messa e reposizione dell’Urna del Santo presiede monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE CELEBRAZIONI

Le iniziative culturali

Durante le celebrazioni per San Girolamo si terranno alcune iniziative culturali (presso i locali di via Fredda). Quest’anno sarà organizzata una mostra che vedrà protagonisti gli artisti del laboratorio di Rosalba Citera. Presso il chiostro delle Suore Orsoline, invece, saranno esposti i lavori artistici dei ragazzi della scuola media Caterina Cittadini di Calolziocorte e della media Massimiliano Kolbe di Vercurago e mostra di articoli artigianali delle missioni estere. Sempre in occasione della festa di San Girolamo, in via alla Basilica, saranno organizzati una ricca pesca di beneficenza a favore del santuario e il banco vendita pro missioni.

Orari apertura mostre. Inaugurazione 8 febbraio ore 11.45. 7 febbraio 14.00-18.00; 8 febbraio 9.30-12.30 e 14.00-18.00; 9 febbraio 9.30-12.30 e 14.00-18.00; 15 febbraio 14.00-18.00; 16 febbraio 9.30-12.30 e 14.00-18.00.

Sabato 15 febbraio alle ore 15, infine, presso l’oratorio di via San Girolamo è in programma lo spettacolo di magia per ragazzi Magic Comic Show.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE CULTURALI