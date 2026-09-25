Somasca. Minori e famiglie fragili: da Casa Alber alle nuove sfide dell’accoglienza

L’incontro è in programma venerdì 2 ottobre dalle 9 alle 13 al Centro di Spiritualità S. Girolamo Miani

Padri Somaschi, servizi territoriali ed esperti si confronteranno sui percorsi di accoglienza, prevenzione e tutela

SOMASCA DI VERCURAGO – Dalla storia di Casa Alber alle nuove esigenze di minori e famiglie fragili, per capire come sono cambiate nel tempo le forme dell’accoglienza e quale ruolo possono avere oggi i servizi e il territorio. È il percorso al centro di “Tra dono e speranza. Dall’esperienza di Casa Alber all’evoluzione dell’accoglienza dei minori”, l’incontro promosso dall’Ordine dei Padri Somaschi per mettere a confronto esperienze e competenze diverse.

L’appuntamento è per venerdì 2 ottobre, dalle 9 alle 13, al Centro di Spiritualità S. Girolamo Miani di Somasca di Vercurago. L’iniziativa, rivolta ad amministratori, religiosi, operatori dei servizi e cittadini interessati, è realizzata in collaborazione con Ambito territoriale di Lecco e Impresa Sociale Girasole, con il patrocinio incondizionato di ATS Brianza. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

A introdurre e moderare la mattinata sarà Sara De Carli, caporedattrice della rivista VITA. Il primo approfondimento partirà proprio dall’esperienza di Casa Alber: alle 9.15 Maurizio Volpi, autore del libro “Casa Alber. Un’esperienza profetica”, proporrà una riflessione sul suo significato e sul messaggio che può offrire ancora oggi.

Da quella storia il confronto si allargherà ai bisogni attuali di minori e famiglie fragili e all’evoluzione delle modalità di accoglienza. Interverranno Padre Walter Persico, Preposito provinciale della Provincia Somasca d’Italia, Carlo Mario Mozzanica, pedagogista, già docente all’Università Cattolica di Milano e membro laico del Tribunale per i minorenni di Milano, Mario Zevola, già Presidente presso il Tribunale per i minorenni di Milano, e Fabio Muscionico, Direttore del Dipartimento PIPSS di ATS Brianza.

La seconda parte della mattinata porterà invece al centro il lavoro dei servizi territoriali e il sostegno a minori e famiglie tra prevenzione e tutela. Dalle 11.15 prenderanno la parola Michela Maggi, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lecco, Paolo Ferrara, Direttore del Servizio Tutela dei Minori e Legami Familiari dell’Ambito di Lecco, Angela Palleschi, Coordinatrice del Servizio Affido provinciale, e Carmen Baldi, Responsabile del Coordinamento Attività Consultoriale di ASST Lecco. Alle 12.15 seguirà il dibattito aperto, prima delle conclusioni e delle prospettive di lavoro affidate a Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco.

A spiegare il senso dell’incontro è Padre Walter Persico, che richiama l’attenzione sulle persone più fragili: “Se San Girolamo fosse invitato ad esporre una premessa a questo evento direbbe che esso rappresenta ‘una dolce occasione’ che sollecita a mantenere lo sguardo sulle persone che vivono in situazioni di fragilità personale e relazionale”.

Un richiamo che parte dall’eredità di San Girolamo, che dedicò la propria vita agli “ultimi” e nel 1928 fu proclamato da Papa Pio XI “Patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata”. Lo stesso carisma, portato avanti nel mondo dall’Ordine dei Padri Somaschi, ha accompagnato anche l’esperienza di Albertina e Silvio, spiritualmente aggregati all’Ordine Somasco. Nella loro famiglia accolsero molti bambini che non potevano vivere nella propria, affiancando all’accoglienza la costruzione di reti e relazioni significative sul piano personale e istituzionale.

Da quell’esperienza sono cambiati i tempi e il contesto sociale, ma è proprio sulla possibilità di continuare a tradurne il significato nel presente che si chiude la riflessione di Persico: “Nonostante il cambiamento dei tempi e del contesto sociale, ‘Tra dono e speranza’ risuona come proposta di un’esperienza tuttora possibile che raggiunge il cuore e invita ad accogliere ‘una dolce occasione’ per mettersi a servizio degli ‘ultimi’ dei nostri giorni”.