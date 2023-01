Successo per il Corteo Storico, in tanti sulle strade per l’arrivo dei Magi

Oltre 300 figuranti hanno dato vita al tradizionale evento dell’Epifania

Al termine della manifestazione si è svolta l’estrazione della Lotteria dei Commercianti: la Fiat Panda al biglietto 2.895

CALOLZIOCORTE – Un centro città gremito di gente ha fatto da cornice all’edizione numero 24 del Corteo Storico della Valle San Martino organizzato da comune, con l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi, Pro Loco di Calolzio e Parrocchia.

“Ogni anno cerchiamo di organizzare qualcosa e lo facciamo con il cuore – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Il Corteo Storico non è una semplice sfilata ma ha un proprio carattere perciò questo evento è importante per la città, oltre ad essere la dimostrazione che se le associazioni lavorano assieme i risultati arrivano”.

L’assessore ha ringraziato tutti i 300 figuranti che hanno dato vita al corteo dell’Epifania, oltre a ringraziare la Pro Loco guidata dalla presidente Simona Bonacina e la parrocchia guidata dall’arciprete don Giancarlo Scarpellini: “Il corteo è un patrimonio storico e culturale della città, un biglietto da visita per la città. Un ringraziamento va al signor Angeli che quattro anni fa ha fatto la preziosa donazione degli splendidi abiti che avete visto sfilare oggi. Volevo poi ricordare alcune persone che non ci sono più ma che hanno fatto parte sin dall’inizio di questo evento: Gianni Cavazzoni, Giuseppe Figini, Cosimo De Franco ed Enrico Malighetti. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per regalare anche quest’anno qualcosa di bello a tutti i cittadini”.

Presente il vice sindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi che ha ringraziato chi si impegna e collabora per dar vita al Corteo Storico; alla sfilata hanno partecipato anche i sindaci di Erve Giancarlo Valsecchi, di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic, Gabriella Zaina in rappresentanza del comune di Carenno e Carlo Greppi in rappresentanza del comune di Vercurago e in qualità di presidente della Comunità Montana.

Come da tradizione i figuranti sono partiti da Villa De Ponti per attraversare il centro cittadino fino a raggiungere la chiesa arcipresbiterale. Particolarmente bello il colpo d’occhio in piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio, dove centinaia di persone hanno applaudito l’esibizione dei due corpi bandistici della città, Donizetti e Verdi. Applausi anche per il Gruppo Sbandieratori e Musici della ”Torre” di Primaluna e per il gruppo che con i flauti di pan ha allietato il corteo.

La sfilata si è conclusa con la rituale passerella in chiesa, con i Magi che hanno portato i loro doni al Bambin Gesù prima della benedizione di don Giancarlo. Nell’album dei ricordi resterà la bellissima fotografia di tutti i figuranti assiepati sull’altare in un momento davvero unico.

Estrazione della Lotteria dei Commercianti

Per rendere l’evento ancora più bello, nel piazzale accanto alla chiesa erano state allestite delle bancarelle, mentre gli Alpini di Calolzio hanno preparato burolle, tè e vin brulè. In questa bella cornice si è svolta l’estrazione della Lotteria dei Commercianti, altra bella tradizione della città organizzata da Confcommercio Lecco – zona Valle San Martino.

Soddisfatta la presidente Cristina Valsecchi con la lotteria che, anche quest’anno, ha visto staccare oltre 6.000 biglietti, per l’esattezza 6.318. Il primo premio, una Fiat Panda, è andata al biglietto numero 2.895. Gli altri biglietti estratti: 5.822 buono spesa 300 euro; 1.364 buono spesa 200 euro; 6.078 buono spesa 100 euro; 6.061 buono spesa 100 euro; 4.461 buono spesa 100 euro.