Sul lago con i kajak grazie al Lions Youth Camp Valtellina

Esperienza in kajak per i ragazzi, provenienti da tutto il mondo, che stanno partecipando al Youth Camp Valtellina Milano

L’origine proposta, supportata dai Lions Club Valle San Martino e Brianza Laghi, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Canoa Kajak 90 asd

VERCURAGO – Uscita sul lago con i kajak domenica scorsa, 5 luglio, per i ragazzi, provenienti da tutto il mondo, partecipanti al camp Youth Camp Valtellina Milano, service internazionale dei Lions a cui hanno aderito, come sempre, anche i Lions club Castello Brianza Laghi e Lions club Val San Martino per promuovere l’accoglienza di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo favorendo così il dialogo tra culture diverse, lo scambio di esperienze e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla pace.

I ragazzi partecipanti al camp provenienti da Austria, India, Turchia e altri paesi hanno potuto cimentarsi con un’uscita in kajak sul lago di Garlate grazie alla disponibilità e alla professionalità dei volontari dell’associazione Canoa Kajak 90 asd.

“L’esperienza offerta dai club locali si inserisce in un ricco programma dedicato ai ragazzi per la conoscenza del territorio in uno spirito di collaborazione trasversale tra i club della Valtellina e i nuovi amici Lions di Milano che prenderanno in carico il gruppo per la seconda settimana di ospitalità – fanno sapere dai Lions Club -. Gli scambi giovanili lions e in particolare il camp Valtellina Milano, fiore all’occhiello del nostro distretto 108 Ib1, consente ai partecipanti di sviluppare apertura mentale, capacità di ascolto, spirito di collaborazione e amicizie destinate spesso a durare negli anni, di riflesso i club sostenitori respirano in questo clima il vero spirito di servizio a cui tutti siamo chiamati rispondendo alla nostra mission: promuovere il dialogo internazionale e costruire una cultura della pace”.