Talenti in mostra al Lavello, protagonisti gli studenti delle medie

Successo per la 1^ edizione della Festa dei Talenti che ha coinvolti i plessi di Calolzio, Vercurago e Carenno

E’ ancora possibile visitare l’interessante mostra accompagni dagli stessi studenti

LECCO – La prima edizione della Festa dei Talenti si sta rivelando un vero e proprio successo. Aperta nella giornata di martedì 3 giugno, è continuata nella giornata di oggi e si chiuderà nella mattinata di giovedì 5 giugno. In tanti hanno visitato l’esposizione dei lavori svolti durante l’anno dagli studenti delle scuole primarie di secondo grado dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte.

Il chiostro maggiore del Santuario del Lavello non è bastato a contenere tutti i talenti degli studenti di Calolzio, Vercurago e Carenno che hanno potuto mettere in mostra i lavori realizzati durante l’anno proprio sul tema dei talenti. L’apertura della mostra di martedì è stata l’occasione per consegnare anche i premi ai giovani talenti della città e i riconoscimenti del concorso “Calolziocorte città a colori” organizzato in memoria di Lisa Amicarella, responsabile del settore Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di Calolzio morta nel marzo 2019 a soli 48 anni.

I lavori esposti riguardano le varie attività svolte durante l’anno declinate sulle diverse discipline scolastiche ma, al di là dei contenuti, la cosa più bella è che sono gli stessi ragazzi a fare da ciceroni ai visitatori della mostra, sfoderando una passione e un entusiasmo che ha lasciato tutti di stucco. Gli studenti ci hanno accompagnato con spiegazioni estremamente dettagliate in un viaggio interessante e ricco di spunti: disegni, plastici, testi scritti, video, ricerche, spettacoli teatrali…

“Durante l’anno i ragazzi hanno fatto un lavoro sul tema del “talento”, si sono applicati in ogni disciplina per sperimentare proprio questi talenti – ha spiegato il vice-preside dell’istituto comprensivo Emanuele Torri -. L’aspetto positivo è che tutti e tre i plessi della scuola secondaria di primo grado (Calolzio, Carenno e Vercurago) hanno lavorato assieme, un importante percorso condiviso da tutti i docenti e dai ragazzi. Durante la mostra è stato molto bello vedere i ragazzi protagonisti e, per chi come noi lavora nell’ambito dell’educazione, è una soddisfazione sapere di essere riusciti a trasmettere qualcosa”.

Quella di quest’anno è stata la 1^ edizione della Festa dei Talenti e la buona riuscita è uno stimola per portare avanti l’importante iniziativa.