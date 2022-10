Cambia la location: appuntamento sabato 22 ottobre all’oratorio della frazione Sala

“Canzoni e musica per una vita migliore, per dare una grande risposta al problema delle malattie genetiche”

CALOLZIOCORTE – Dopo tre anni di stop a causa della pandemia torna con la 6^ edizione il bellissimo concerto benefico Foppenico for Telethon che tante soddisfazioni ha dato, sia in termini di spettacolo che di fondi raccolti, negli anni scorsi. Anima dell’appuntamento, come al solito, il gruppo P.R.M. Live & Friends quello che cambia è la location dell’evento che sarà presso il salone Don Duci dell’oratorio della frazione Sala.

L’appuntamento benefico in favore della raccolta Telethon è in programma sabato 22 ottobre alle ore 21: “Canzoni e musica per una vita migliore, per dare una grande risposta al problema delle malattie genetiche”. Come al solito il pubblico è atteso numeroso per uno spettacolo coinvolgente e di grande qualità. Durante la serata interverranno Renato Milani (coordinatore provinciale Telethon) e Gerolamo Fontana (presidente Uildm Lecco)