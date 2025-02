Torna il campo scuola degli Alpini, presentazione il 28 febbraio a Vercurago

Preiscrizioni per l’esperienza dedicata ai ragazzi di 4^ e 5^ elementare e 1^ media in programma a giugno

Il 27, 28 e 29 giugno si svolgerà anche “Vivere la Montagna con gli Alpini” dedicata ai ragazzi di 2^ e 3^ media

VERCURAGO – I gruppi Alpini di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Rossino, Sogno, Torre de’ Busi, Vercurago organizzano la 9^ edizione del campo scuola “Rispetto e Natura”. Quello che è negli anni diventato un tradizionale appuntamento riservato ai ragazzi di 4^ e 5^ elementare e 1^ media, verrà presentato nella serata di venerdì 28 febbraio presso il salone dell’oratorio di Vercurago, dove si raccoglieranno anche le pre-iscrizioni.

L’evento, quest’anno in programma dall’11 al 15 giugno a Erve, sarà l’occasione per trasmettere ai giovani i valori alpini: il rispetto verso gli altri e il territorio che ci circonda in quanto i ragazzi rappresentano il nostro futuro. I ragazzi potranno vivere cinque giorni in accampamento insieme ad altri ragazzi giocando e creando un clima di gruppo e coesione, imparando cose utili e condividendo con gli altri un ambiente naturale.

Per tutte le informazioni è possibile partecipare alla serata del prossimo 28 febbraio dove verrà distribuito il Dvd del campo scuola 2024 a Torre de’ Busi.

Sempre gli Alpini della Valle San Martino vogliono proseguire l’avvicinamento alla montagna dei giovani portando i ragazzi di 2^ e 3^ media sulle montagne del nostro territorio per conoscere e osservare la Val San Martino da un’altra prospettiva. “Vivere la Montagna con gli Alpini” (in programma il 27, 28 e 29 giugno) permetterà loro di provare l’emozione di dormire in tenda, di vivere la montagna, di vedere coi loro occhi luoghi incantevoli.

“I ragazzi, oltre a fare bellissime escursioni, impareranno anche le regole del vivere insieme, nel rispetto del campo base, contribuendo al mantenimento dell’ordine e della pulizia dello stesso. Impareranno a convivere in montagna con i compagni di campo e con la natura nei luoghi dove verranno svolte le varie attività. Impareranno i valori alpini di condivisione e solidarietà aiutandosi l’un l’altro in modo che nessuno possa rimanere indietro”.

LOCANDINA CAMPO SCUOLA 2025

LOCANDINA VIVERE LA MONTAGNA CON GLI ALPINI 2025