Un’esperienza speciale a scuola: torna la settimana dei valori

Il professor Massimo Tavola: “Un vaccino contro indifferenza e individualismo”

CALOLZIOCORTE – Da lunedì a sabato è in programma la Settimana dei Valori 2019 che, come avviene ormai da 12 anni, coinvolgerà le classi seconde di tutte le sedi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Calolziocorte.

Ben 11 associazioni di volontariato e solidarietà del territorio della Valle San Martino si presenteranno agli studenti di seconda media per far conoscere carisma, caratteristiche, scopi e motivazioni che ispirano e guidano la loro azione.

Avis, Aido, Caritas, Operazione Mato Grosso, Volontari del Soccorso, Protezione Civile, Gruppo Antincendio di Torre e Carenno, Lo specchio, Talità Kum, Unicef e Cooperativa Padre Badiali sono le associazioni che si presenteranno agli studenti.

“Un grande opportunità per i volontari che avranno l’occasione importante di gettare un seme nelle coscienze ed intelligenze dei nostri giovani studenti – ha detto il professor Massimo Tavola, coordinatore dell’iniziativa -. Testimonianze che saranno di volta in volta toccanti, avvincenti, istruttive, riflessive, provocanti per far apprendere i molti volti della solidarietà che si concretizza nel nostro territorio”.

“Nonostante l’apparenza di vari contesti sociali a volte ci indirizzi verso l’indifferenza e l’egocentrismo, i dati parlano chiaro: in Italia ci sono quasi sei milioni di volontari, quasi il 10% dei cittadini. La grande gioia e attenzione dei ragazzi a cogliere una testimonianza così preziosa sarà poi rielaborata in attività didattiche. Dalle ricerche, ai temi, alle lettere di ringraziamento e di riflessione. Una perfetta integrazione tra territorio e scuola, per aspetti sia didattici che formativi ed educativi”.

Dal lunedì successivo, poi, inizierà in tutte le sedi (Calolziocorte, Vercurago, Torre de’ Busi e Carenno) l’azione concreta di solidarietà che si ripete da diversi anni: la raccolta viveri per la Caritas.

“I ragazzi sperimenteranno anche loro una concreta azione di solidarietà, coinvolgendo anche le loro famiglie. Una cosa è certa: sarà un’esperienza che farà parte del percorso conoscitivo dei nostri ragazzi, un ‘apprendimento’ che arricchirà il loro bagaglio culturale. Un incontro con le associazioni di volontariato e solidarietà che cambia e arricchisce.

“Un grazie ai volontari delle varie associazioni coinvolte e ai docenti responsabili delle varie sedi: Anna Santo (Calolziocorte), Sonia Balossi (Torre de’ Busi), Elena Figini (Vercurago), Pietro Diodati (Carenno). Un Grazie anche al vicario del Dirigente Scolastico Anna Bruna Frigerio e al Dirigente Scolastico Luisa Zuccoli, ed alla collega di religione Paola Maggi e a tanti altri docenti coinvolti”.