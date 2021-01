Torre De’ Busi: conclusa la separazione della fognatura in frazione Favirano

Un investimento da circa 500.000 Euro e durato un anno e mezzo

Completata la riqualificazione della fognatura della zona. Prevista asfaltatura definitiva in primavera

TORRE DE’ BUSI – Si sono conclusi con la fine di dicembre i lavori di riqualificazione e separazione della rete fognaria delle vie Favirano, Puccini, Vivaldi, Mascagni e Donizetti nella frazione Favirano, in Comune di Torre De’ Busi. L’intervento si è reso necessario a causa delle cattive condizioni della rete esistente, che in parte presentava fessurazioni causa di sversamenti nelle proprietà private ed in parte sfociava in un tratto di torrente a cielo aperto.

Il progetto ha quindi comportato la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera e, solo per brevi percorsi, la realizzazione di fognatura bianca (realizzata in condivisione con il Comune di Torre De’ Busi) e la sostituzione di alcuni tratti di rete di fognatura esistente ammalorati, convertiti in tubazioni per le acque meteoriche.

L’investimento – dal valore di circa 495.000 Euro – completa la riqualificazione della fognatura del Comune, avviata tra il 2016 ed il 2017 con la posa della fognatura in frazione

Cà Martirone, che aveva risolto una delle infrazioni europee pendenti sul territorio gestito da Lario Reti Holding. L’asfaltatura definitiva dei luoghi oggetto di lavoro è prevista per la primavera.