Treno fermo in stazione a Calolzio, mattinata di ritardi e disagi per i viaggiatori

Forti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a causa di un guasto alla linea elettrica

Alle ore 9 di oggi, martedì, erano stimati ritardi medi di 50 minuti

CALOLZIOCORTE – Mattina difficile quella di oggi, martedì 16 giugno, per i pendolari a causa di un treno che è rimasto fermo nella stazione di Calolziocorte/Olginate per un guasto alla linea elettrica. Forti ripercussioni sulla circolazione delle linee:

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano;

Lecco-Bergamo;

Lecco-Colico;

Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi.

Alle ore 9 erano stimati ritardi medi di 50 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.