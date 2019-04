Calolzio, Foppenico e Sala uniscono le forze: un unico CRE per tre diversi oratori

“Si lavora in maniera concorde su tre diverse fasce d’età. La scelta consente di mantenere vivi i tre cortili”

CALOLZIOCORTE – Un unico CRE per tre diversi oratori: “Questa è la sfida che abbiamo deciso di intraprendere tutti insieme”.

Don Matteo Bartoli, coadiutore della parrocchia del centro, e don Luca Casali, parroco di Sala, hanno presentato il progetto di unificazione anche in vista dell’unità parrocchiale che dovrebbe avviarsi a ottobre e concretizzarsi con un nuovo assetto che prevede la presenza di un solo parroco per le tre parrocchie e alcuni preti a dare una mano.

“Già da tempo collaboriamo su diversi fronti – hanno spiegato -. Da settembre abbiamo deciso di fare la catechesi assieme per arrivare al CRE con una buona conoscenza tra i ragazzi”

A Sala ci sarà il CRE per la 1^, 2^ e 3^ elementare; a Foppenico per la 4^ e 5^ elementare; a Calolzio per la 1^, 2^ e 3^ media.

“Questa scelta consente di tenere vivi tutti i tre oratori nel periodo estivo e non lasciarli sguarniti in favore di uno solo. Si lavorerà in maniera concorde su tre diverse fasce d’età, la giornata sarà organizzata nello stesso modo per tutti. Ci sarà anche la possibilità di pranzare in oratorio e, ovviamente, il menù sarà uguale in tutti e tre gli oratori”.

Il martedì e il giovedì, giornate dedicate alle gite, il gruppo si ricompatterà: “Quest’anno andremo anche una giornata al mare”.

Per venire incontro alle esigenze dei genitori, grazie al supporto del comune di Calolziocorte, ci sarà un servizio navetta al mattino e alla sera per accompagnare i ragazzi nei diversi oratori: “Ringraziamo di cuore il comune per la disponibilità e l’aiuto”.

Il CRE sarà suddiviso nelle classiche quattro settimane a partire da martedì 18 giugno al 12 luglio. Al momento dell’iscrizione i genitori riceveranno tutte le informazioni riguardanti programmi, orari e costi.

Si prevede una presenza di circa 300/400 ragazzi e 150 animatori. A maggio partirà il corso di formazione dedicato proprio agli animatori secondo le seguenti date:

6 maggio a Calolzio

13 maggio a Sala

20 maggio a Foppenico

27 maggio a Sala

Quando e dove iscriversi