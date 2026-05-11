Una Festa della Mamma all’insegna della solidarietà a Monte Marenzo

Raccolti oltre 1.400 a favore di Airc con la vendita delle tradizionali azalee

La Polisportiva Monte Marenzo inaugura il cippo commemorativo dedicato a Renato Caroli

MONTE MARENZO – Una Festa della Mamma all’insegna della solidarietà domenica 10 maggio a Monte Marenzo. Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni, solidarietà e partecipazione con l’iniziativa dell’Azalea della Salute, simbolo della lotta contro i tumori e della vicinanza verso chi soffre. Ancora una volta il grande cuore di Monte Marenzo e dei paesi limitrofi ha risposto con straordinaria generosità: durante la manifestazione sono stati raccolti 1.460 euro destinati all’AIRC.

La mattinata, nonostante la pioggia, è stata resa ancora più significativa dalla benedizione del cippo commemorativo dedicato a Renato Caroli, celebrata da don Angelo presso il campo sportivo. In occasione della cerimonia, la Polisportiva Monte Marenzo ha consegnato due riconoscimenti simbolici rappresentati dall’Azalea a persone che si distinguono per il loro impegno concreto verso gli altri.

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Il primo riconoscimento è stato assegnato a Mauro Tagliaferri, da sempre vicino alle iniziative solidali e molto conosciuto in paese per la sua generosità e disponibilità. Da anni organizza insieme ai suoi amici la camminata da Monte Marenzo a Morterone a favore di Telethon, collabora attivamente con don Angelo nelle attività dell’Oratorio e offre il proprio aiuto durante iniziative e pranzi comunitari.

Il secondo riconoscimento è stato consegnato ad Alfonso Riva, volontario della Polisportiva Monte Marenzo, residente a Favirano di Torre de’ Busi, da molti anni accompagna con dedizione i giovani dai paesi limitrofi al campo sportivo per gli allenamenti, diventando un prezioso punto di riferimento per tante famiglie.