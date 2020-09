Una foto per ogni paese della Provincia di Lecco, Martina conclude il suo progetto

Martina Radaelli, 32enne di Calolzio, ha concluso la sua #provincialeccochallenge

84 fotografie, una per ogni comune della nostra Provincia, in poco più di 84 settimane: “Valorizziamo i nostri luoghi”

CALOLZIO – 84 fotografie in 84 settimane, una per ogni comune della Provincia di Lecco. La curiosa challenge è stata conclusa nei giorni scorsi da Martina Radaelli, 32 anni, calolziese. Vetrina degli scatti Instagram, dove Martina, settimana dopo settimana, ha collezionato le fotografie di tutti i paesi della nostra Provincia, scattate con la sua Sony A73. L’hashtag scelto per la condivisione delle foto è #provincialeccochallenge.

Un’idea nata da una grande passione, la fotografia: “Mi piacerebbe fare la fotografa di professione, per ora lo faccio solo come hobby ma un giorno, chissà” ci racconta la giovane, laureata in Economia e Commercio. “L’idea di fotografare tutti i comuni della Provincia di Lecco mi è venuta circa due anni fa, in un momento molto particolare della mia vita. Ho così deciso di approfondire la grande passione per la fotografia, scegliendo un filone che accomunasse i miei scatti. Ho voluto valorizzare i nostri luoghi, trovando la bellezza in ognuno di essi, dalla città al piccolo paesino”.

Così, il 14 dicembre del 2018, Martina ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima fotografia della challenge: “Sono partita da casa mia, Calolzio. Dalla riva di Olginate ho fotografato la zona del Lavello e del Monastero”. L’ultima foto è stata pubblicata il 21 agosto scorso: “L’idea era di chiudere la challenge in 84 settimane, dunque una foto a settimana, ma il lockdown ha allungato i tempi. Ho chiuso il cerchio con il capoluogo di provincia, Lecco, che ho fotografato dal lungolago di Malgrate”.

Come spiegato, prima di recarsi nel luogo prescelto Martina si preparava studiando i siti comunali e le peculiarità di ogni comune: “In alcuni paesi non è stato difficile trovare il giusto soggetto da fotografare, in altri ci ho messo di più, ma anche questo era il bello della sfida!” ha raccontato “quello che mi rende felice è di essere riuscita a concluderla, mostrando a chi mi segue le bellezze dei nostri luoghi e del nostro territorio”.

Terminata la #provincialeccochallenge Martina ora guarda al prossimo progetto: “Mi piacerebbe fotografare tutti i castelli della Lombardia” ci ha confidato.

Le fotografie di Martina sono sul suo profilo Instagram e sulla pagina facebook Martina Radaelli Ph. CLICCA QUI per vedere il video-riassunto della challenge.