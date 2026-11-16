Una giornata speciale per il Gruppo Marinai d’Italia di Calolziocorte

Al 4° Congresso della Delegazione Lombardia Nord/Est

Il conferimento del titolo di Presidente Onorario a Luigi Radaelli

CALOLZIOCORTE – Una giornata di particolare significato per il Gruppo Marinai d’Italia di Calolziocorte, guidato dal presidente Francesco Galbussera, che ha ospitato presso il Monastero del Lavello il 4° Congresso ANMI della Delegazione Lombardia Nord/Est.

La giornata si è aperta con la cerimonia al Monumento ai Marinai Caduti, seguita dai lavori congressuali durante i quali sono state illustrate le direttive nazionali e le attività associative per il 2027.

Il momento più significativo per il Gruppo di Calolziocorte è stato l’annuncio, da parte del Consigliere Nazionale Tenente di Vascello E. Greco e del Delegato Regionale Cav. A. Lazzari, del conferimento del titolo di Presidente Onorario al Marinaio Luigi Radaelli. Un riconoscimento che rappresenta motivo di orgoglio per l’intero Gruppo e testimonia il valore dell’appartenenza, della continuità e dello spirito marinaresco che unisce generazioni di Marinai d’Italia.