Una Messa a Valcava per ricordare tutte le vittime della strada

Sabato 9 settembre l’iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo area sociale

L’associazione è da sempre impegnata nella sensibilizzazione con l’iniziativa “Per le vie delle croci”

MONTE MARENZO – Una preghiera per le vittime della strada: “Per le vie delle croci 2023” è l’iniziativa promossa dalla Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale.

“La salita della Valcava, a Torre de’ Busi, per chi ama la bicicletta è una delle più belle e impegnative d’Italia. Ogni week-end è percorsa da decine e decine di ciclisti amatoriali – spiega Angelo Fontana -. Proprio per questo sabato 9 settembre, alle ore 16, presso la chiesa di San Rocco a Valcava verrà celebrata una Santa Messa da don Daniele Plebani“.

Durante la cerimonia saranno ricordate tutte le vittime della strada e in modo particolare si le vittime degli incidenti mortali in bicicletta. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Angelo Fontana al numero di telefono 334.3623624.