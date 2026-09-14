Una montagna di immondizia al Lavello, clean-up di Plastic Free Lecco

22 volontari hanno raccolto (in sole 2 ore) 195 kg di bottiglie di vetro e 180 kg di spazzatura

La denuncia dell’associazione: “Gli incivili stanno distruggendo il parco”

CALOLZIOCORTE – Una situazione fuori controllo quella del parco di via De Gasperi, in zona Lavello, accanto alla Cartiera. A riaccendere i riflettori su una condizione cronica di degrado è stato l’intervento di 22 volontari di Plastic Free Lecco che, domenica mattina, si sono dati appuntamento a Calolzio “per ridare dignità a un bellissimo parco”.

Una azione senza dubbio meritoria quella di Plastic Free ma che, ancora una volta, si è conclusa con un bilancio dai numeri preoccupanti: “In sole 2 ore abbiamo raccolto 195 kg di bottiglie di vetro, 180 kg di spazzatura, centinaia di mozziconi di sigaretta e tappi – ha raccontato via social la referente per Calolziocorte Simona Corsico -. Tra le cose più ‘preziose’ abbiamo trovato un coltello da cucina, i resti di una griglia da barbecue, un paio di mutande, una scarpa, un televisore e i resti di una bicicletta”.

“Il parco dovrebbe essere un punto di ritrovo per famiglie, per sportivi, per passeggiare con i cani, dotato di area pic-nic e palestra all’aperto, con bidoni dei rifiuti e fontanelle… purtroppo ormai da tempo assediato da nullafacenti, zona di spaccio e di campeggio abusivo. I cestini sono strapieni, c’è un container giallo di Silea forse nel tentativo di contenere la quantità di rifiuti abbandonati, mozziconi e tappi di bottiglie sono fuori controllo (nemmeno noi, con tanta pazienza, siamo riusciti a raccoglierli) e l’assenza di bagni pubblici ha ridotto i cespugli lungo il fiume in wc a cielo aperto”.

“Il successo del nostro gruppo di volontari è da applausi e io sono veramente grata che, di mese in mese, il numero di partecipanti sia cresciuto, ma mi chiedo – conclude con amarezza la referente – se sia giustificabile che un intero parco sia ormai presidiato da persone incivili che, sotto agli occhi di tutti, lo stanno distruggendo”.