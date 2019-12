Un’esplosione di laboratori alla scuola primaria di Carenno

Realizzato il presepe e abbellite le vetrate della scuola

Anche i bambini dell’infanzia hanno preso parte al progetto

CARENNO – Si è concluso, in questi giorni, il progetto di plesso “Magico inverno” che ha

coinvolto, per tre incontri, tutti gli alunni della scuola primaria di Carenno in sei

laboratori differenti: laboratorio del presepe, degli alberi, delle stelline, dei fiocchi,

delle casette e dei biglietti augurali.

I bambini, suddivisi in gruppi eterogenei, dalla prima alla quinta, si sono impegnati in

un progetto comune che li ha portati ad abbellire le vetrate, a realizzare il presepe e

i biglietti augurali da donare ai genitori intervenuti all’open day del 4 dicembre. Sì, perché anche i bambini dell’infanzia hanno preso parte al progetto, creando con

l’aiuto dei più grandi un grazioso centro tavola.

Il risultato è stato fantastico: il presepe,l’albero,realizzati con materiali di recupero, e le vetrate sono stati ammirati da tutti. I genitori presenti all’open day hanno respirato un’atmosfera “magica’’ e suggestiva, allietata dal canto intonato dai bambini della primaria per augurare buone feste a loro e alla Dirigente Scolastica, intervenuta appositamente per l’occasione.

“E’ stata un’esplosione di laboratori” così ha commentato un alunno. Tutti i bambini hanno espresso un parere favorevole rispetto a questa sperimentazione. “E’ stato bello creare insieme ai grandi”; “E’ stato fantastico”; “Divertente, impegnativo, laborioso, eccezionale”… gli apprezzamenti sono stati infiniti.

Il progetto è stato l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche, per valorizzare i sentimenti di amicizia e di solidarietà, in un contesto educativo accogliente e stimolante. Il tema, l’inverno, ha fatto da sfondo per molteplici attività finalizzate a sviluppare la creatività dei bambini.