Util Primavera: opportunità per 8 giovani residenti nel Polo Valle San Martino

Il gruppo selezionato svolgerà attività di manutenzione, riprogettazione e animazione

“Continua l’impegno e l’attenzione, attraverso il Progetto IANG, per accrescere la socialità e le competenze dei nostri giovani”

CALOLZIOCORTE – Dopo il successo delle edizioni estive e autunnali, il progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani, in collaborazione con il progetto Living Land, lancia il bando Util Primavera, un’esperienza che permetterà a otto giovani di cimentarsi in attività costruttive e stimolanti in cui mettere in gioco le proprie competenze al fianco di altri coetanei.

Il gruppo selezionato svolgerà, per sei martedì dal 28 marzo al 9 maggio, coordinato da un tutor, attività di manutenzione, riprogettazione e animazione, in collaborazione con il Comune di Garlate, l’associazione Volontari del Soccorso di Calolziocorte e il gruppo Pomeriggio Insieme dell’Oratorio Papa Giovanni XXIII di Erve.

“Continua l’impegno e l’attenzione da parte dei comuni della Valle San Martino, attraverso il Progetto IANG, per accrescere la socialità e le competenze dei nostri giovani – afferma Matteo Colombo, Sindaco di Valgreghentino e referente politico per le Politiche Giovanili del territorio – Util Primavera, come le precedenti esperienze autunnali ed estive, stimola i giovani a mettere a disposizione i propri talenti, a conoscere meglio le Comunità, ad approfondire le proprie competenze e inclinazioni personali in vista di un futuro formativo e/o professionale. È un importante strumento di crescita reciproca dei giovani e delle Comunità”.

Le attività si svolgeranno per sei pomeriggi tra le 15 e le 18, al termine delle quali ad ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore di €100,00 da utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio.

Per partecipare è necessario essere nati tra il 2004 e il 2007 ed essere residenti in uno dei comuni del Polo Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago. Vengono considerati requisiti preferenziali non avere già partecipato al progetto Util’Estate 2022 o al progetto Util’Autunno 2022 e la presenza su tutti i martedì.

Per iscriversi occorre compilare il formulario online presente sulla pagina del progetto IANG e sul sito http://www.livingland.info e raggiungibile tramite il link https://forms.office.com/e/Fh2hBnibbG entro il 20 marzo 2023.

Il 9 marzo alle ore 15.30 è previsto un momento di approfondimento online, rivolto a ragazzi e famiglie, dove sarà possibile porre domande e richieste di chiarimento. Per partecipare compila il formulario online al seguente link: https://bit.ly/3y1QkeF In seguito sarà inviata una mail con il link di connessione.

Contatti: informagiovani.vallesanmartino@impresasocialegirasole.org – Telefono 3440107180 Instagram @iang_vallesanmartino

Il progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani accompagna i ragazzi e le ragazze del polo Valle San Martino anche durante la stagione primaverile con opportunità gratuite, realizzate grazie al sostegno di Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole e i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.