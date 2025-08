Util’estate, esperienza positiva per 10 giovani della Val San Martino

I giovani hanno operato presso il Centro Diurno Disabili e al Centro Anziani di Calolzio

L’assessore Tina Balossi: “”Grazie ragazzi, siete stati un bell’esempio da seguire”

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte si è positivamente conclusa l’esperienza di Util’Estate (Living Land) che ha coinvolto 10 ragazzi della Val San Martino resisi disponibili per piccoli lavori di manutenzione.

I giovani hanno operato presso il Centro Diurno Disabili della frazione Pascolo e al Centro Anziani (Avac) in zona Gallavesa, dove hanno trascorso anche un pomeriggio in compagnia degli anziani coinvolgendoli con giochi preparati appositamente per loro.

A fare i complimenti a questi giovani per il loro impegno è stata l’assessore ai servizi sociali del comune di Calolziocorte Tina Balossi: “Grazie ragazzi, siete stati un bell’esempio da seguire”.