Due linee vaccinali attive più una terza già disponibile, partenza (probabilmente) il 26 marzo

L’assessore Dario Gandolfi ha curato la logistica, l’assessore Cristina Valsecchi coordinerà i volontari

CALOLZIOCORTE – “Un’entrata e due uscite separate, misurazione della temperatura all’ingresso e un primo check dei documenti da parte dei volontari per ridurre i tempi di attesa al controllo dei dati e dei moduli con i due medici che saranno presenti. Una sala d’attesa ampia dove gli anziani potranno stare al caldo e al riparo in caso di pioggia. E poi tre linee vaccinali già pronte anche se, al momento, ne sono state richieste solo due”.

A spiegare passo per passo come funzionerà il centro vaccinale al palazzetto del Lavello di Calolziocorte è l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi che ha curato in prima persona gli allestimenti. Ad accompagnarci nel tour c’è anche l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi che invece si occupa di un aspetto altrettanto fondamentale: il coordinamento di tutti i volontari coinvolti.

Ma andiamo con ordine. L’allestimento all’interno dei circa 600 metri quadrati del palazzetto, infatti, prevede anche una zona per la preparazione dei vaccini con un piccolo frigorifero e un punto di primo soccorso in caso di necessità: “In un’altra sala adiacente al palazzetto abbiamo allestito anche un’infermeria – continua Gandolfi -. Nello spazio antistante a quello dedicato alla vaccinazione e di fronte al banco dei due medici, c’è la sala di attesa post vaccino dove gli anziani dovranno aspettare un quarto d’ora prima di poter dirigersi all’uscita. Dietro alla postazione dei medici c’è il percorso dedicato ai disabili e agli accompagnatori, per questi ultimi è stato realizzato uno spazio dove poter attendere”.

Per le vaccinazioni saranno impegnati i medici di medicina generale, due per ogni giornata, che garantiranno i vaccini per gli Over 80 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 a partire, con tutta probabilità, dal 26 marzo. Il palazzetto del Lavello è stato allestito in una settimana e ora è pronto per partire. Il centro farà da riferimento per i comuni di Calolziocorte, Vercurago, Erve, Carenno, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Garlate. E’ importante sottolineare che nessuno può presentarsi al centro vaccinali senza la convocazione di cui si occuperanno Ats Brianza oppure gli stessi medici di medicina generale. In qualsiasi caso è necessario attendere di essere chiamati.

Il gran lavoro dei volontari

Se dal punto di vista logistico è tutto pronto, un altro aspetto fondamentale è legato ai volontari che si occuperanno della gestione dei flussi all’interno del palazzetto a cui si aggiungono un paio di persone che quotidianamente dovranno andare a prendere i vaccini all’ospedale di Lecco.

A coordinare questo gran numero di volontari è l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi: “Saranno impegnati Protezione Civile, Alpini e Carabinieri in congedo – ha spiegato l’assessore Valsecchi -. Ogni giorno potremo contare su una decina di volontari, fortunatamente dovremmo avere i numeri per dividere la giornata in due turni. E’ già stato organizzato il servizio di trasporto dei vaccini dall’ospedale di Lecco al palazzetto di Calolzio con delle persone dedicate e ogni sera il palazzetto verrà igienizzato. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la grandissima disponibilità dimostrata, i nostri Over 80 potranno fare affidamento su persone competenti che li accompagneranno lungo tutto il percorso di vaccinazione, dall’accoglienza fino all’uscita. L’obiettivo, ovviamente, è quello di ridurre al minimo i tempi di attesa con beneficio per le persone anziane”.

Proprio nel pomeriggio di oggi, domenica, al palazzetto, è stato organizzato un briefing con i vari responsabili della associazioni dei diversi comuni: “Sono contenta perché, ripeto, in pochissimo tempo ho ricevuto la disponibilità di tutti, a partire dai sindaci, ai responsabili delle associazioni fino ai volontari. Un bel lavoro di squadra per cercare di fornire un prezioso servizio ai cittadini”.

Per i soli cittadini di Calolzio, infine, i Volontari del Soccorso, mettono a disposizione un servizio di trasporto per raggiungere il palazzetto. E’ necessario prenotarsi almeno un giorno prima contattando l’associazione 0341 643457.

Le vaccinazione massive

Si attendono ancora istruzioni in merito a questo aspetto, per le vaccinazioni di massa non si sa ancora nulla di preciso. Il comune di Calolzio, da parte sua, non avrebbe alcun problema a mettere a disposizione il palazzetto che, in caso di bisogno, potrebbe ospitare tranquillamente fino a 5 linee vaccinali. Il parcheggio non manca e la logistica si presta anche per le vaccinazioni di massa. Si calcola che, sugli otto comuni che si appoggiano a questo centro (Calolzio, Vercurago, Erve, Carenno, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Garlate), tolti gli Over 80 e gli Under 12 che al momento non devono essere vaccinati, mancherebbero circa 20/22 mila persone da vaccinare.