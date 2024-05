Val San Martino. Le scuole dell’infanzia paritarie festeggiano la mamma

Per la ricorrenza, una serie di eventi speciali a Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago

“Sottolineare quanto sia importante il ruolo della mamma nella famiglia”

VALLE SAN MARTINO – Una settimana di emozioni per le scuole dell’infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino (Carenno, Torre de’ Busi e Vercurago). Anche quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, hanno proposto alcune iniziative per bimbi e adulti. A Vercurago e a San Gottardo è stata proposta la serata “Cinema con le mamme e i bambini”, mentre a Carenno si è svolta la “Serata benessere” solo per le mamme.

I bambini di tutte e tre le scuole hanno colorato con tanta attenzione un vasetto e creato un fiore o un portafoto dedicato alla propria mamma e, al termine di ogni iniziativa, nei tre territori è stato regalato e portato a casa con tanta commozione delle mamme.

La festa a Vercurago e a San Gottardo non si è fermata: “Dopo il film abbiamo trasformato il salone in una pista da ballo, pronti a scatenarci tutti insieme sulle note di ‘Viva la mamma’ di Bennato. Tra risate e passi di danza, abbiamo vissuto momenti di pura felicità. A Carenno, invece, le mamme si sono lasciate guidare da Monica Sesana in una serata esclusiva di benessere psicofisico”.

“Abbiamo preparato delle esperienze speciali – raccontano i tre presidenti (don Marcello, don Daniele e don Andrea) – per sottolineare l’importanza del ruolo della mamma nella famiglia. Le mamme di oggi assumono sempre più le vesti di super eroine che si confrontano costantemente con una sfida maggiore rispetto ad altri tempi: educare, istruire, amare i propri figli e contemporaneamente svolgere mansioni e ricoprire ruoli che le portano lontano da casa. Così, con il passeggino in una mano e l’agenda nell’altra, le mamme di oggi si adattano e si riscoprono ogni giorno in un’elevata quantità di ruoli, fronteggiando i mille impegni e responsabilità derivanti oltre che dall’essere madre, dal contesto attuale. E allora, mai come ora, risulta vera l’affermazione: ‘So fare tutto. Sono una mamma!’ Con questi tre momenti abbiamo voluto ringraziarle”.

“Abbiamo trascorso una serata indimenticabile alla Scuola dell’Infanzia, insieme alle nostre meravigliose mamme! E, come maestre, abbiamo chiesto proprio a loro di raccontarci ciò che hanno provato”, così le maestre dei tre asili hanno raccolto una serie di commenti sulle varie iniziative.

“Un bellissimo momento. Io mi sono commossa per la tenerezza del messaggio e per la felicità di tutti i bambini”

“Grazie per aver condiviso con noi mamme un momento così speciale!”

“Grazie per questo e per come siete capaci di voler bene ai nostri bambini!”

“A me è piaciuta tanto, è stata rilassante e “coccolosa” come direbbe mio figlio”

“Vorrei solo ringraziare tutte per questa serata dove abbiamo potuto piangere e ridere insieme… È stato speciale! Grazie a Monica e un grazie alle maestre per averci dedicato questo momento”

“Le mamme hanno condiviso sorrisi e abbracci, creando un’atmosfera di calore e affetto che ha reso queste serate ancora più speciali – hanno concluso le maestre -. Grazie di cuore per aver dedicato parte del vostro tempo prezioso a noi, ai vostri bimbi e alle nostre scuole.

Auguri ancora a tutte le mamme”.