Nei giorni scorsi a Vercurago è arrivata la notizia dell’assegnazione di 15.300 euro

I danni avevano interessato la pavimentazione di via Cittadini e il parco di via San Girolamo

VERCURAGO – Da Regione Lombardia rimborsi al comune di Vercurago per i danni del maltempo.

Buone notizie per l’amministrazione di Vercurago: Regione Lombardia ha concesso il rimborso dei danni provocati dal maltempo dello scorso anno, che hanno riguardato soprattutto la pavimentazione di via Cittadini, nel centro storico, e del parco di via S. Girolamo.

“In caso di calamità straordinarie nel proprio territorio, è necessario procedere sollecitamente (entro 48 ore) nell’aprire una segnalazione al servizio Raccolta Schede Danni (RASDA) a Regione Lombardia – spiegano dal comune -. L’Amministrazione di Vercurago, insieme ad altri pochi comuni, ha quindi proceduto sollecitamente alla segnalazione, ancora prima che venisse dichiarata la situazione di emergenza”.

Il successivo sopralluogo dei funzionari di Regione Lombardia ha confermato la quantificazione dei danni dichiarata dal comune, riconoscendo il 100% di quanto richiesto.

“Il tempestivo intervento dell’amministrazione è stato quindi ripagato con la comunicazione di qualche giorno fa dell’assegnazione di 15.300 euro a rimborso degli interventi necessari per i danni subiti”.