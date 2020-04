Vercurago. Al cimitero la benedizione di don Andrea a tutti i defunti (VIDEO)

Domenica la cerimonia con l’amministrazione

“Una comunità che si stringe intorno ai propri valori”

VERCURAGO – La benedizione dei defunti di ieri, domenica 5 aprile, in una Vercurago obbedientemente deserta.

“E’ stata una cerimonia semplice ma ricca di significato e specchio di una comunità che si stringe intorno ai propri valori – ha detto il sindaco Paolo Lozza -. Il ringraziamento dell’amministrazione a Don Andrea, al fioraio di via S. Mauro per la splendida decorazione floreale (che rimarrà all’ingresso del cimitero), alla Polizia Locale e ai volontari del CCRS. Vercurago è solidale”.

Sempre l’amministrazione comunale ha ricordato che Regione Lombardia inizierà la distribuzione graduale di mascherine attraverso diversi canali (esercizi commerciali e farmacie, per soggetti fragili). “Ricordando che tali dispositivi non sono un gadget, ma dovranno essere richieste primariamente da chi non le ha già (inizialmente non copriranno l’intero fabbisogno), si avvisano i cittadini di Vercurago che, per motivi logistici di consegna, non saranno immediatamente disponibili da lunedì 6 aprile. Si prega inoltre di non creare assembramenti nei luoghi indicati per l’eventuale ritiro. L’Amministrazione comunicherà l’inizio della distribuzione non appena possibile“.