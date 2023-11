Vercurago. Babbo Natale arriva in moto con gli Innominati Bikers

Sabato 16 dicembre la terza edizione dell’evento

VERCURAGO – Anche quest’anno Babbo Natale arriva in moto con gli Innominati Bikers di Vercurago. Per il terzo anno si svolgerà l’evento Babbo Natale in Moto in programma sabato 16 dicembre a Vercurago: tante moto, lo spettacolo dei bambini delle scuole dell’infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino, una merenda speciale e tanto altro.

Gli Innominati Biker, però, lanciano un appello: “Stiamo cercando aiuti sia da privati che da imprese del territorio per riuscire a comprare le strutture che servono agli asili”.