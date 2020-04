Vercurago. Buoni spesa, domande entro il 7 aprile

Il buono spesa sarà erogato sotto forma di card

Il comune individuerà i beneficiari tra i nuclei familiari più esposti all’emergenza

VERCURAGO – Anche il comune di Vercurago intende garantire, nei limiti del possibile e nel modo più immediato, il sostegno ai nuclei familiari economicamente più in difficoltà per la situazione determinatasi in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, attraverso l’erogazione di buoni spesa una tantum destinati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, da acquisire presso gli esercizi commerciali siti nel territorio o nel comune limitrofo di Calolziocorte.

Il comune di Vercurago individuerà i beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, con priorità a favore di quelli che non siano già assegnatari di sostegno pubblico (cfr. art. 2 comma 6 dell’ordinanza).

Destinatari del buono

Beneficiari sono i nuclei familiari con introito di qualsiasi natura che dichiarino una sostanziale diminuzione del reddito complessivo rispetto al mese precedente e nuclei familiari in carico ai servizi sociali.

Entità del buono spesa

L’importo del buono spesa, variabile a seconda della composizione del nucleo familiare (risultante dall’anagrafe comunale) e, in particolare, in base al numero di figli a carico residenti.

La domanda

I beneficiari dovranno compilare il modello sottostante e inviarlo tramite mail a servizi.sociali@comune.vercurago.lc.it o consegnarlo in modalità cartacea in una cassetta che si troverà all’ingresso del comune. In caso di impossibilità di utilizzo della mail, sarà necessario contattare il numero 331 1619628. Per informazioni, chiamare il numero: 0341 420525 o 331 1619628. La domanda dovrà pervenire entro mercoledì 7 aprile.

Modalità di erogazione del buono

Il buono spesa sarà erogato sotto forma di card che potranno essere utilizzate presso questi esercizi, fino al raggiungimento del limite di spesa corrispondente al valore del buono spesa assegnato:

Il Dolce Forno

Non solo frutta

Alimentari Da Felice

Conad di Calolziocorte

Iperal di Calolziocorte

MODELLO BONUS ALIMENTARE