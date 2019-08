Vercurago. Cadono calcinacci, semaforo e code sulla Lecco-Bergamo

Intervento dei Vigili del Fuoco a Vercurago

Senso unico alternato sulla Sp639, code tra Lecco e Calolzio

VERCURAGO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 28 agosto, a Vercurago. A destare preoccupazione il cornicione pericolante dell’abitazione al civico 22 che si affaccia su via Roma all’angolo con via Venezia.

Dal cornicione dello stabile, già oggetto di un’ordinanza comunale di messa in sicurezza, sarebbero caduti alcuni calcinacci. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area togliendo il materiale più instabile, mentre la Provincia di Lecco ha chiuso la corsia in direzione Calolziocorte e disposto il senso unico alternato con il posizionamento di un semaforo.

Inevitabili i disagi alla viabilità, già dal primo pomeriggio si sono formate lunghe code: verso Lecco la fila di auto ha raggiunto il rione di Chiuso e la rotonda di Rivabella, mentre dalla parte di Calolzio la coda arrivava fino alla rotonda di via Mazzini.

La Polizia Locale di Vercurago, invece, è impegnata a regolare il traffico all’incrocio con via IV Novembre, nel centro di Vercurago, il cui semaforo è lampeggiante.