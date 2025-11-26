Vercurago. “Capire il Cane”, in tanti al Centro Polivalente per l’incontro cinofilo

Una serata che ha unito scienza e divertimento

Occasione di approfondire il comportamento degli amici a quattro zampe

VERCURAGO – Ottimo riscontro di pubblico per l’incontro “Capire il Cane”, condotto da Irene Cagliani e Carlo Costa al Centro Polivalente di Vercurago. Una sessantina di iscritti e una sala gremita hanno accolto gli esperti, vivendo una serata che è stata allo stesso tempo divertente e ricca di contenuti scientifici.

Gli organizzatori hanno interagito con i proprietari presenti, fornendo spiegazioni sulle diverse forme di comunicazione dei cani, suggerendo come interpretare correttamente i loro comportamenti in vari contesti e come rapportarsi efficacemente con loro. Tutti i contenuti sono stati supportati da numerosi studi e ricerche scientifiche condotte negli ultimi anni.

Non sono mancati consigli pratici ed esempi concreti, supportati da immagini e video di cani in diverse situazioni. La serata si è conclusa con numerose domande e interventi dei partecipanti, che hanno condiviso le proprie esperienze e testimonianze.

“Siamo davvero soddisfatti dell’andamento della serata. L’ottima partecipazione conferma l’interesse mostrato nei nostri precedenti incontri e non possiamo che esserne felici. Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti”.