Vercurago dà la residenza all’ex imprenditore caduto in disgrazia

Un punto di partenza per aiutare Cereda a rifarsi una vita

“Sono felice e più sereno, adesso speriamo vado tutto bene”

VERCURAGO – A causa di una serie di sfortunate vicissitudini si era ritrovato a vivere in un container a Sala di Calolziocorte. La storia di Ezio Cereda, ex imprenditore 66enne caduto in disgrazia, potrebbe essere a una svolta. Quello che chiedeva era un piccolo alloggio da cui poter ricominciare, ma a causa di una serie di ostacoli anche burocratici questo sembrava un miraggio.

“Il comune di Vercurago, paese di nascita di Ezio Cereda, gli ha dato la residenza. Un passaggio fondamentale per poter iniziare un percorso di aiuto nei confronti di questa persona sfortunata” ha detto Giovanni Moscato che in tutti questi mesi ha continuato a dargli una mano e ha seguito la vicenda.

“Sono felice e molto più sereno – ha detto Ezio Cereda -. Adesso speriamo vada tutto bene, la residenza era essenziale per cercare di pensare al futuro. Adesso sono pronto per ripartire”.

Moscato sia a titolo personale che a nome del Comitato Valsanmartino ha sempre cercato di stare vicino a Ezio Cereda: “Il comitato è nato per ascoltare i cittadini e cercare di dar loro una mano, perciò continueremo ad aiutare Ezio perché possa disporre di un alloggio da cui poter ricominciare a vivere. Ringrazio tutti i membri del comitato. Siamo felici di questo primo passo, la speranza è che possa essere l’inizio di una nuova vita”.