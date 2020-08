Vercurago. Edifici scolastici idonei alle norme anti-covid

Il comune assume la gestione del nido di Somasca

Gli ultimi aggiornamenti del sindaco Lozza in materia di scuola

VERCURAGO – Il sindaco di Vercurago Paolo Lozza scrive alla famiglie del paese per un aggiornamento sulla situazione a poco più di un mese dall’inizio delle scuole.

“In collaborazione con la direzione dell’Istituito Comprensivo di Calolziocorte, in queste settimane abbiamo effettuato le opportune verifiche sugli spazi disponibili all’interno delle

classi sia della scuola Primaria che della scuola Secondaria di Primo Grado di Vercurago. L’intento era di consentire la corretta ripresa dell’anno scolastico con la didattica in presenza, da parte di studenti e insegnanti, per l’importante ruolo svolto all’interno della scuola dalle relazioni interpersonali nella crescita dei singoli alunni. Il nostro impegno è di garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, previste dai Decreti Ministeriali, per contenere ed eliminare ogni tipo di complicanza legata all’emergenza epidemiologica determinata dal nuovo Coronavirus”.

Nelle scorse ore il Responsabile della Sicurezza Scolastica ha confermato l’idoneità delle classi degli edifici scolastici di Vercurago e il loro adeguato dimensionamento nel rispetto delle norme di contenimento per l’emergenza epidemiologica. Inoltre, grazie alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, interverremo per migliorare ulteriormente i nostri plessi scolastici.

“In particolare, per scuola Primaria:

sostituiremo tutti i ventilconvettori per il riscaldamento (fan-coils) con nuove macchine dotate di sistema a raggi UV-C germicidi, che permettono l’eliminazione di virus, batteri, funghi, muffe e acari, inibendone riproduzione e proliferazione;

inoltre, avendo ottenuto un ulteriore contributo dal Ministero dell’Istruzione, è stata programmata una campagna di indagini e verifiche approfondite dei solai e controsoffitti

all’interno dell’edificio sede della scuola primaria.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado:

interverremo sulle porte di accesso delle aule allo scopo di garantire maggiore sicurezza; sostituiremo le vecchie porte di accesso alle aule didattiche con nuove porte ad anta unica di adeguate dimensioni, dotate di dispositivi di apertura antipanico.

Eseguiremo anche specifici sopralluoghi per eseguire la manutenzione ordinaria annuale, garantendo la corretta funzionalità delle strutture e degli strumenti didattici tecnologici (LIM, implementazione rete internet, aggiornamento computers, nuove lavagne interattive, ecc…). Le nostre strutture risultano anche adeguate e in grado di gestire il tempo pieno e il servizio mensa, ma le modalità dovranno essere definite con la dirigenza scolastica”.

Il comune di Vercurago può quindi confermare che il tempo scuola sarà garantito “in presenza”: “Restiamo comunque in attesa di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali per gli ultimi aggiornamenti e valutare le azioni da intraprendere. Sono inoltre lieto di comunicare che il nido d’infanzia ‘Il villaggio dei folletti’ verrà assunto in gestione dal Comune di Vercurago, grazie anche alla generosa collaborazione dei Padri Somaschi (PLOCRS), che hanno dato la disponibilità dei locali per garantire della ripresa del servizio. E’ in corso la procedura per l’affidamento della gestione, di cui daremo riscontro non appena possibile”.