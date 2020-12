Vercurago Espone. Borse di studio, costituzioni e bonus bebè, la consegna è on-line

Appuntamento venerdì sera in Facebook o Zoom

“Questi momenti meritano di essere proposti anche a distanza”

VERCURAGO – “Quest’anno l’emergenza pandemica ci impedisce di vivere Vercurago Espone secondo le consuete modalità – ha annunciato il sindaco di Vercurago Paolo Lozza -. Alcuni dei momenti del calendario di Vercurago Espone meritano però di essere proposti anche a distanza. Anche quest’anno infatti, consegneremo i premi al merito ai migliori studenti di Vercurago, la Costituzione ai neo diciottenni, i bonus bebé a tutti i ‘nuovi residenti in fasce’, renderemo grazie a tutti volontari che si sono resi disponibili durante la fase acuta dell’emergenza”.

Il comune di Vercurago ha deciso di proporre l’evento in versione digitale: “Perché anche in questo 2020 abbiamo ‘talenti’ da premiare, e ‘buone notizie’ da annunciare, e laddove la prudenza ci tiene lontani dalle strade, vogliamo approfittare della tecnologia per condividere un momento lieto in tutte le nostre case”.

Tutti i vercuraghesi sono invitati a passare un paio d’ore, venerdì 11 dicembre, a partire dalle ore 20.30, davanti a un dispositivo, ma raccolti come comunità attorno a qualcosa di buono che è possibile trovare in questo 2020: “Inoltre Vercurago Espone è da sempre un modo per incontrarci a pochi giorni del Natale, e mostrare il nostro apprezzamento per tutti gli esercizi locali. Invitiamo gli esercenti che fossero interessati ad approfittare di uno spazio virtuale per presentare eventuali proposte natalizie a contattarci per discutere della modalità di partecipazione. Questo spazio è disponibile anche per tutte le associazioni vercuraghesi”.

Sarà possibile partecipare all’evento via Zoom o assistere in diretta Facebook: